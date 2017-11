El voley abre los Juegos de Playa

En las canchas del Club 8 de Diciembre se pone en marcha mañana sábado el Provincial de voley playero correspondiente a los Juegos de Playa. Se compite en masculino y femenino. El voley de playa inaugura la temporada de estos Juegos con la elección de las canchas del Club 8 de Diciembre para realizar la competencia. Es la primera disciplina que tendrá su Provincial, clasificatorio para los Juegos Argentinos de Playa que se harán el mes que viene en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. El inicio está previsto para las 8 de la mañana, para ir desarrollando la competencia tanto en masculino como en femenino, con el dato de que son más los equipo inscriptos en mujeres, como suele ser habitual, por lo que habrá un sistema de torneo diferente. Así las chicas se medirán a simple eliminación, mientras que los varones estarán en zonas donde tienen la garantía de jugar no sólo un partido. Como se decía, en femenino el sistema es a simple eliminación. Se anotaron un total de doce parejas, algunas de ellas identificadas con un nombre del equipo y otras simplemente con sus apellidos. Se armó una llave del torneo para definir las ocho parejas que accederán a los cuartos de final con algunos binomios que de manera directa ya están en esa instancia. Es el caso de Fleitas-Fleytas, Forés-Gon, Herrera-Giménez y el equipo Ciclón A. Habrá entonces cuatro cruces eliminatorias para llegar a los cuartos de final y enfrentar a las parejas mencionadas. Serán estos: San Martín A-Comandante Fontana, Riacho A frente a Penayo-Siacia, Debelde y Cuenca ante Ciclón B y Fontana B frente a Riacho B. En masculino, son cinco los equipos que participan: Comandante Fontana A, Comandante Fontana B, Riacho He Hé A, Riacho He Hé B y Sol de Mayo. Fueron agrupados en dos. En la Zona A quedaron Riacho He Hé A, Riacho He Hé B y Comandante Fontana B. En la B, Sol de Mayo y Comandante Fontana A. Jugarán en sus grupos todos contra todos para definir los clasificados a la instancia final. El programa de partidos es el siguiente: 8 horas, Riacho He Hé A-Riacho He Hé B; 8.40, Sol de Mayo-Comandante Fontana A; 9.20, Riacho He Hé A-Comandante Fontana B; 10, Comandante Fontana A-Sol de Mayo; y 10.40, Riacho He Hé B-Comandante Fontana B.