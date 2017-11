El atletismo brilló en los Interescolares

La inestabilidad del tiempo que impidió la realización de las pruebas del Provincial de Atletismo Masculino y Femenino, en el marco de las Convivencias Deportivas Interescolares Sub 12, no fue impedimento para que más de doscientos escolares que llegaron a la Capital desde distintos puntos de Formosa, vivieran a pleno dos jornadas inolvidables, cargadas de paseos y diversiones. Desde la Coordinación de Educación Física, responsable de la organización del Provincial, se informó que los chicos realizaron visitas a diferentes lugares de la ciudad y que concurrieron al Cine Italia a disfrutar de un par de buenas películas. La lluvia del viernes dejo sin posibilidades de utilización a la pista y campo del Complejo El Paraíso de los Niños, en consecuencia no se pudieron cumplir las pruebas oportunamente planificadas. Ante ese escenario, los organizadores con el profesor Héctor Arévalo al frente, se decidió que los pequeños tengan una feliz estadía en la ciudad, y se coordinaron recorridos por la zona de la Costanera y el Cine Italia. Las escuelas cuyos representantes estuvieron en Formosa fueron, en masculino: Instituto “Félix Atilio Cabrera” (Capital), EPEP Nº 187 (Tatané- Laishí), EPEP Nº 49 de Buena Vista (Pilcomayo) y EPEP Nº 250 “Los Gauchos de Guemes” (General Guemes- Patiño). En femenino: EPEP Nº 514 “República Argentina” (Capital- Formosa), EPEP Nº 33 “John F Kennedy” (Herradura- Laishí), EPEP Nº 49 “San José de Calasanz” (Riacho He He- Pilcomayo), EPEP Nº 250 (General Guemes- Patiño), EPEP Nº 186 (El Colorado- Pirané). El profesor, Arévalo, indicó que se entregaron indumentarias deportivas a todos los deportistas que llegaron para la final de atletismo. Los escolares fueron alojados en los albergues del Estadio Centenario y el Hogar Evita, donde recibieron las mejores atenciones. Fueron dos días de mucha confraternidad, de integración entre alumnos de los diversos departamentos, y una clara muestra del carácter integrador que anima a los Juegos Deportivos Interescolares.