Deportes campeón en voley Municipal

En la intensa jornada deportiva del martes 28, los representativos de la Dirección de Deportes se consagraron campeones en las disciplinas de voley femenino y mixto, en la continuidad de las Olimpiadas Municipales que se juegan en diferentes escenarios de la ciudad y cuentan con la multitudinaria presencia de los empleados municipales. En vóley femenino, luego de haber disputado la fase preliminar cosechando numerosas victorias, las chicas de Deportes superaron en una reñida final al equipo del Concejo Deliberante por 2 sets a 1; en tanto que el representativo de Recursos Humanos se quedó con el tercer lugar derrotando por 2 sets a 0 a Control Comercial. Mientras que, en la disciplina de vóley mixto, en la gran final, el equipo de la Dirección de Deportes derrotó con autoridad al conjunto de Secretaría de Hacienda, 2 sets a 0, logrando adjudicarse de manera brillante el título de campeón. En el juego preliminar, el representativo de Acción Social superó a Concejo Deliberante por 2 sets a 1 y se quedó con la tercera ubicación del torneo. Futbol 5 En la continuidad de las olimpíadas, este jueves 30, la disciplina de fútbol 5 disputará sus encuentros finales en la cancha del Club Guarara Vital, ubicado en la calle Brunelli 46, del barrio San Miguel, desde las 14.30 horas. Este es el programa de encuentros con sus respectivos horarios: ∙ 14.30 hs Gestión Ambiental vs Turismo (3° puesto en categoría Libre) ∙ 15.30 hs Tránsito vs Deportes B (3° puesto en categoría Mayores de 40 años) ∙ 16.30 hs Intendencia vs Hacienda (Final categoría Libre) ∙ 17.30 hs Concejo Deliberante vs Deportes A (Final categoría Mayores de 40)