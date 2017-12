Cierre de año para la Coordinación

Como un año de agenda cargada y objetivos alcanzados, calificó al 2017, el titular de la Coordinación de Educación Física, profesor Héctor Arévalo. Decenas de notas de reconocimiento y felicitaciones expresas del ministro de Cultura y Educación y Cultura, Alberto Zorrilla, y del propio gobernador Gildo Insfrán, son muestras tangibles de lo bien que el equipo de trabajo de la Coordinación hizo las tareas en una temporada que va concluyendo de la mejor manera.



Los ejes que tuvieron las acciones a lo largo del año, fueron las Convivencias Deportivas Interescolares (Sub 12), Juegos Deportivos Intercolegiales (Sub 16), Juegos Escolares Evita, cursos de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), Galas Gimnasticas, campamentos educativos, además de apoyo en ceremonial y protocolo. Desde la Coordinación se brindó colaboración en la organización y control de actos patrios y fiestas en Capital y localidades del interior. En las Convivencias Deportivas Interescolares (Sub 12), se compitió en voleibol, básquetbol, fútbol, hándbol y atletismo. Más de 100 mil escolares pertenecientes a establecimientos educativos de nivel primario de toda Formosa, disfrutaron del deporte en las etapas Interturnos, Interescuelas, Departamental y la gran final Provincial. En los Juegos Deportivos Intercolegiales (Sub 16), unos 50 mil jóvenes de todos los rincones del territorio formoseño, compitieron en voleibol, atletismo convencional, y atletismo con discapacidad. Fue una gran fiesta del deporte intercolegial, donde al igual que los interescolares, se utilizaron los polideportivos de las escuelas y colegios para el desarrollo de las actividades deportivas. En cuanto a los cursos de capacitación de la Reanimación Cardiopulmonar, los mismos se llevaron a cabo en establecimientos educativos, clubes, y lugares públicos de toda la provincia. Cientos de profesores y auxiliares recibieron la capacitación por parte de los docentes facilitadores pertenecientes a la Coordinación. El profesor Arévalo en calidad de delegado provincial, participó de varias reuniones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta que el programa está enmarcado en la Ley Nacional N° 26.835 de promoción y capacitación en las técnicas de RCP. En la última semana del mes de noviembre en el Polideportivo Cincuentenario se realizaron las Galas Gimnasticas 2017, del que participaron 50 escuelas, y más de 1.500 niños. Fue un espectáculo único donde los niños exhibieron ante los ojos de sus profesores, padres, autoridades y público, coloridas coreografías prácticas en sus escuelas, y que fueron motivos de aplausos de todos. Fue un 2017 de muchas actividades para la Coordinación, que cumplió con creces todos los objetivos planificados. El profesor Arévalo, agradeció al plantel de profesores y auxiliares a su cargo, como también a los directivos de las escuelas, colegios y clubes, por haber colaborado para llevar a buen puerto cada una de las muchas acciones emprendidas.