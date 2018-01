Cerutti jugará el Mundial Senior de tenis

El tenistas formoseño Pablo Cerutti, de 37 años, actualmente ocupa el puesto 4 en el Ranking Mundial de Mayores de 35 años; tras una gran temporada 2017 en donde ganó 4 de los 5 torneos que disputó –fue finalista en el restante- ahora será parte del seleccionado argentino en el Mundial a fines de abril. Tras una 2017 donde jugó individualmente en Argentina, Paraguay y Perú, el formoseño sumo 660 puntos en el ranking que le permiten ubicarse entre los 4 mejores del mundo y ser el mejor en nuestro país. Ganó la 34 edición del Náutico San Isidro en Buenos Aires, también el Tono Vera de Asunción, la Copa Santa Cruz de Bolivia y el República una vez mas en Buenos Aires mientras que fue finalista en el Terrazas en Lima, Perú. Esas actuaciones lo llevaron a estar seleccionado para disputar el Mundial con Argentina a fine de abril, “Fue un año que me dediqué en Senior en donde jugué 5 torneos, gané 4 y en el otro fui finalista; eso me llevó a ser el 4 en el ranking mundial y esto me permite a fines de abril jugar el Mundial con Argentina, algo que nunca hice. La convocatoria ya está hecha, se juega una semana por equipo y otra individual y por eso ya empecé a entrenar en lo físico y por puesto en tenis también”, dijo el tenistas formoseño que actualmente dirige la escuela de tenis en el club Náutico y piensa en los próximos meses contar con su propia academia.