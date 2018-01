Ibra ganó en La Paz

La presencia formoseña en el 34° Triatlón Internacional de La Paz en Entre Ríos no pasó desapercibida ya que tanto Ibrahim Alucin como Nazarena Salinas dieron que hablar en los circuitos quedándose Alucin con el primer lugar en Sub 23 y Salinas con el segundo puesto en Junior. Además, fueron sexto y séptimo respectivamente en categoría Elite. El bonaerense Luciano Taccone y la cordobesa Romina Biagioli se impusieron en sus respectivas ramas y recuperaron la corona en la Capital del Triatlón argentina, mientras que prometedoras figuras dejaron en claro cuál su potencial para continuar con la renovación de la disciplina en el país. Elio Groeneveld Mejier alcanzó el segundo lugar en Sub 23, escoltando a Alucín, y Juan Ignacio Castellano fue tercero en Junior, detrás de Clivio y Fidel Díaz Sebriano (Córdoba). Romina Biagioli también tuvo motivos para festejar. Reiteró su éxito de hace cinco años, imponiéndose a su archirrival Romina Palacio Balena (de Buenos Aires) y a las ascendentes Moira Miranda (de Comodoro Rivadavia) y Delfina Álvarez (de Salta, ganadora en 2017). En Sub 23 ganó la cordobesa Guadalupe Díaz Sebriano y, junto a su hermano Fidel, demostró que su familia tiene genes de campeones (es hija del recordado Eduardo “Gato” Díaz y hermana de Lautaro, representante argentino en los I Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010). En Junior, en tanto, brilló la porteña Delfina Orlandini.