Insfrán recibió a los Top Ten

El gobernador Gildo Insfran recibió este miércoles en su despacho del quinto piso de la sede gubernamental a cuatro de los mejores jugadores del pádel mundial , quienes protagonizaron en nuestra ciudad una exhibición de alto nivel. Maximiliano Sánchez, Sanyo Gutiérrez, Franco y Miguel Lamperti fueron los que acompañado de dirigentes de la Aforpa, el ministro de Economía, Jorge Ibáñez, el administrador del IAS, Edgar Pérez y el subsecretario de Deportes Comunitario, Mario Romay, mantuvieron un encuentro con Insfran y departieron una gratificante charla.



Estos acentuaron en valorizar que desde el estado se acompañe de manera tan fuerte al deporte en general y al pádel en particular, en clara referencia al “Formosa Pádel Tour”, que consideraron como “una experiencia única para entretener a mucha gente”. “Cada vez que venimos a una ciudad nueva es grato compartir con la gente, y ver como aquí en Formosa lo mucho que gusta este deporte”, expuso Sanchez, mientras que convinieron en que “realmente sorprendió la cordialidad con la que nos recibió el señor gobernador, es algo que no se da a menudo y nos hizo sentir muy cómodos”. “Hablamos de todo, no solo de deporte y demuestra que ama mucho a su pueblo, es un hombre sencillo y es fácil llegar a él”, afirmo Stupazuk, quien se definió al igual que sus compañeros, como “somos jugadores muy cercanos a la gente y por eso en cada encuentro de este tipo esperamos dar el mejor espectáculo y que pueda entretenerlos”. Sanyo expuso ante la consulta puntual de que “no vivo con un ranking en la cabeza ni tampoco soy diferente a quien se fue de acá hace muchos años y trato a mis amigos y al resto de la gente como siempre”. Lamperti señalo que “es bueno ver a chicos jugando, es de alguna manera un reaseguro de que el pádel seguirá creciendo, más allá de lo emotivo de cuando vienen a pedir sacarse una foto junto a uno. Es un halago, pero deben saber que también ellos pueden llegar lejos con dándolo todo”, recordando que “desde los doce años que juego y realmente jamás imagine que ya grande podría vivir del deporte que amo”. La dirigencia local del pádel expuso el sueño concretado de poder compartir en Formosa con cuatro de los mejores del circuito profesional mundial. “Se preparo una infraestructura para recibir un evento de esta envergadura y es algo que tanto anhelamos y se está haciendo realidad”, dijeron. Todos coincidieron en lo “gratificante” de haber sido recibidos por la “máxima autoridad política del estado provincial, y sobre todo por su sencillez humana”. Una cuestión de estado El gobernador Insfrán, ratificó que “el deporte en Formosa es una cuestión de estado”, al tiempo de exhortar a poner el acento en los valores esenciales, para que las nuevas generaciones de formoseños se conviertan en constructoras de una comunidad en la que nunca deben estar ausentes conceptos fundamentales como la amistad, la unidad, la solidaridad y organización”. Con el respaldo a esta propuesta deportiva para que los formoseños puedan ver al mejor pádel del mundo, el gobernador renueva su concepción de que aun en este escenario nacional complejo, robustecer todo el proceso de “reparación histórica” al deporte formoseño en general, en el entendimiento de que “este compromiso perdurable de considerar al deporte como una cuestión de estado, hace a nuestros jóvenes protagonistas del presente y da seguridad de que hay un futuro prometedor”.