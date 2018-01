"Nada que envidiar al circuito mundial"

El paso de cuatro jugadores que actualmente son Top Ten del circuito mundial de padel dejó para el público formoseño y visitante una grata experiencia pero a la vez fue para los protagonistas también una jornada inolvidable en el Majestuoso Cincuentenario en donde quedaron sorprendidos por los mas de 3000 espectadores y las instalaciones en donde demostraron lo suyo. Franco Stopaziuk, el que mas conoce de estas tierras por ser de la provincia del Chaco, es el mas joven de todos y ya se da el gusto de ser de los mejores del planeta. “Espectacular, un trabajo muy profesional, nosotros y la gente lo vivimos con diversión y alegría y esto dará un salto importante para todo el norte y sobre todo para Formosa y esperemos que todo esto siga creciendo”, dijo el chaqueño. Por su parte, Sanyo Gutiérrez dijo que “Impresionante la cantidad de gente que vino, me enorgullece ver tanta gente en una exhibición, significa que el padel esta creciendo de nuevo y se está transformando una vez mas en algo importante. Argentina siempre saca jugadores buenos y eso es gracias a la buena base de profesores que hay en Argentina. Todo esto me deja un gran recuerdo y con ganas de volver”. Vale recordar que además de la exhibición, en donde los cuatro le pusieron mucha onda al evento, jugando entre ellos y con la gente mientras que entre set y set realizaban entrevistas donde todo el estadio escuchaba o bien firmaban autógrafos. “El estadio respondió de manera espectacular. Ha sido uno de los mejores eventos en Argentina y n hay nada que envidiarle a los circuitos españoles donde jugamos. Argentina es la cuna del padel, los mejores son argentinos y esto es una muestra que en Argentina está mas vivo que nunca”, dijo Maximiliano. Mientras que el de mayor experiencia, con 38 años, Lamperti, dijo “Fue inolvidable porque no esperaba ver tanta gente en un estadio increíble; se del esfuerzo que se hizo para todo esto y por ello hay que felicitarlos y esto quiere decir que el padel está de nuevo en alza y ojalá pueda volver”.