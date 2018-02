"Un sueño y un gran desafío"

El formoseño Pablo Cerutti empezó el año recibiendo una gran noticia. Fue convocado para representar a Argentina en el Mundial de Mayores de 35 años de Tenis que se llevará a cabo en Estados Unidos. Es una gran noticia para la raqueta formoseña que ya lo empezó a vivir de la mejor manera. “La verdad es que este desafió es una nueva experiencia y el sacrificio y el esfuerzo del año pasado dieron resultado y se ve reflejado en esta posibilidad. Viajar va a significar un esfuerzo muy grande. Estoy en el 4° puesto del Ranking Mundial, por eso la AAT me convocó para integrar el equipo. Desde muy chico jugué tenis, luego lo hice en forma profesional y ahora se me da esta gran chance de representar a mi país. Es como jugar una Copa Davis” subrayó Pablo. Sobre como escaló tanto en el Ranking, el formoseño sostuvo: “Durante el 2017 en Paraguay gané Singles y Dobles, defendiendo lo que había logrado en 2017. En Bolivia gané también Singles y Dobles, en Buenos Aires ganó los dos torneos más grandes del país y en Perú perdí mi única final. Vengo ganando 40 partidos y solo perdí ese que mencioné, por eso llegue al puesto cuatro del Mundo”. “El torneo se va a jugar en Octubre tanto individual como por equipos. Voy a jugar los dos torneos y va a ser un enorme desafío. Los otros integrantes del plantel son de Buenos Aires y los he enfrentado. A veces se complica ir a jugar allá, donde están las mayorías de los torneos importantes, pero las veces que fui me fue muy bien” deslizó Cerutti. La motivación es un aspecto clave a la hora de salir al escenario de juego y así la vive el tenista: “La encuentro yo, pasa por uno mismo, las redes sociales son muy importantes, hay mucha gente que me alienta. Cada vez que uno juega recibe ese cariño y uno sabe que representa a Formosa y ahora a mi país. Quería estar entre los diez, luego entre los cinco y ahora voy a ir al mundial para llegar a ser uno. En los últimos cinco años gané 60 torneos, me siento pleno, me siento muy bien”. “Por ahora no mucho tenis en sí y con respecto a lo físico estoy haciendo bastante. Aun no empezaron las competencias en el Nordeste, pero una vez que arranquen los voy a jugar para agarrar ritmo. Al ser Profesor de Tenis también cuesta poder jugar, por eso los fines de semana aprovecho para jugar en la región y mantener ese ritmo que es clave” expresó Pablo sobre como vienen los entrenamientos. Sobre la superficie en la que se jugará el certamen sostuvo: “Todavía no está confirmada, ellos juegan sobre un polvo de ladrillo verde. Es un polvo que colocan arriba del cemento, pero aún no sabemos. Si es polvo de ladrillo lógicamente que para nosotros como equipo sería lo ideal. En lo personal me adapto a cualquiera pero cemento es más complicado, porque acá no hay esa superficie y debería irme a Resistencia o Asunción los fines de semana para poder entrenar.” Para cerrar Pablo dijo: “Es lo más grande que me puede pasar. Voy a los torneos sin pensar que los puedo ganar, voy partido a partido y me adapto a todo. Representar a mi país es un sueño y el desafió más grande de mi carrera”.