Cierre de temporada de la Colonia Municial

Con centenares de chicos disfrutando de la pileta y de los divertidos juegos recreativos y deportivos, en las instalaciones del club Vialidad Provincial, cerró de manera exitosa sus actividades la colonia de vacaciones organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Ciudad. Más de 3500 niños, de diferentes barrios de la capital, disfrutaron de la nueva edición de este evento que convocó a hijos de trabajadores municipales e invitados especiales, que se inició en el complejo de la Federación Médica, el 9 de enero, y tuvo su cierre en la pileta del club Vialidad Provincial en la jornada del viernes 23. Niñas y niñas disfrutaron semanalmente de esta interesante propuesta que, además de la tradicional pileta, se complementó con la práctica de variadas disciplinas deportivas entre las que se destacaron el futbol, básquet, vóley, y otras actividades recreativas como juegos, bailes, concursos y sabrosos refrigerios. El director de Deportes de la comuna capitalina, Alejandro Villalba, quien participó activamente de todas las propuestas junto a los niños, aseguró que “este 2018 fue excelente en muchos sentidos, ya que los tiempos en los que estamos viviendo requieren una necesidad de contención, recreación y de más espacios, donde los chicos puedan pasar un verano diferente y, atento a eso, la Municipalidad ha puesto todo su arsenal para que los niños puedan divertirse y pasarla bien. Como siempre, contamos con la gran predisposición de todas las áreas del Municipio, y el intendente Jorge Jofré ha apostado este verano para que no solo los chicos, sino también los jóvenes, pasen una temporada alegre y feliz”. “Quiero agradecer, primero, a los padres que confiaron a sus hijos a nuestra colonia; a los dirigentes que tuvieron la voluntad para traer a los chicos de cada barrio, a los compañeros municipales, que han acercado a la colonia a sus niños y familiares, y a la empresa Crucero del Sur, que ha tenido la enorme voluntad de colaborar con nosotros”, manifestó Villalba. Por su parte, Julio Cesar Jara, profesor a cargo de las clases de natación, dijo que “este verano hubo una convocatoria importante por parte de los chicos que han concurrido a la colonia. Han respondido bien y todo salió como esperábamos, a pesar de algunos días de mal tiempo. Como broche de oro, estamos cerrando las actividades con una demostración en la pileta, que consiste en ejercicios básicos de natación, como flotación e iniciación en el nado”. También fue importante el rol que cumplieron los dirigentes barriales, como es el caso del señor Aldo Ruiz Díaz, quien agradeció “el apoyo permanente de la Municipalidad, no solo en estas actividades sino por estar presente diariamente en todos los barrios. Los chicos están muy contentos y agradecidos de poder asistir y compartir las mañanas con sus pares, algo que notamos cuando vuelven felices a sus casas y retornan al día siguiente con todas las ganas para continuar disfrutando de gratos momentos. Queremos destacar la seguridad que nos brindaron los profesores de la Dirección de Deportes y agradecer la oportunidad que nos brindó el señor intendente, Jorge Jofré, para que esto sea posible”. Celina Rivero, es una niña del barrio Obrero, hija de empleado municipal, que participó con mucho entusiasmo de las distintas propuestas. Y expresó su alegría porque “nos divertimos mucho, tanto que no queremos que esto termine; por eso le pedimos a los profesores que cuando finalicen las clases vuelva la colonia de vacaciones”, dijo la pequeña. Para el cierre se preparó una magnífica exhibición de natación para el disfrute de los niños pertenecientes a los barrios Obrero, Santa Rosa, Liborsi, Mariano Moreno, Villa del Rosario, Villa Hermosa, Laguna Siam y La Pilar. Es de destacar el trabajo planificado realizado desde la Municipalidad, a través de su Dirección de Deportes, con la invalorable colaboración de padres, dirigentes barriales y profesores e instructores de deportes, para permitir que los niños de los distintos barrios disfrutaran de la colonia, con una atención personalizada de los organizadores y la presencia permanente de una ambulancia para asistir a los chicos en caso de ser necesario.