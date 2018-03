Medallas formoseñas en el Pentatlón Nacional

El sábado 10 en el Colegio Militar de la Nación se llevó a cabo la primera fecha del Campeonato Nacional de Pentathlon, que consagró a Leandro Corradini en Senior, a Nereo Polanco y Martina Armanazqui en U19. En una calurosa y soleada jornada en El Palomar, el Pentathlon Nacional recibió a todos sus representantes para desarrollar la primera fecha Nacional. Con integrantes de Misiones, Formosa, Magdalena, Chubut y Buenos Aires, hubo actividad en todas las categorías. La delegación de Formosa, integrada por doce atletas, entrenados por los profesores Humberto Alucín y Delia Díaz, nuevamente viajaron hasta la Capital. Este torneo lo vienen disputando desde el año pasado, con un buen desempeño, y se preparan a partir de ahora para la segunda fecha: el 12 de mayo, también en El Palomar. La categoría senior se la llevó Leandro Corradini, quien alcanzó 1405 puntos: 298 en natación con una marca de 2m06s37, 293 en equitación y 540 en el laser run (12m40s4). Lo siguieron Severo Lima con 1384 puntos y completó el podio el menor de los Corradini, Alexis, con 1370 unidades. Por el lado de los U19, categoría de los Juegos Olímpicos de la Juventud, los ganadores fueron Nereo Polanco en los hombres y Martina Armanazqui en las mujeres. Nereo hizo un total de 1088 puntos (194 de esgrima, 303 de natación con 2m03s67 de tiempo y 591 de laser run con 11m49s87) y Martina terminó con 952 (276 de natación, 232 de esgrima y 444 en el laser run). Completaron el podio Franco Serranoy Oliver Lima en varones y Josefina Bernatene y Belén Serrano en mujeres. Menores Los puestos en categorías menores fueron: Youth C men (13 a 14 años) 1° Agustín Mercado Kelly (Formosa), 2°Bautista Ramírez, 3° Tadeo Baliño, ambos de Magdalena. Categoría Youth D men (11 a 12 años) 1° Matías Oyarzabal (Magdalena), 2°Mauricio Arias (Formosa), 3° Ramiro Lavergne (Formosa). Categoría Youth E men ( 9 a 10 años) el podio fue netamente formoseño: Lucas Recalde, Franco Suárez y Mauricio Mercado Kelly en ese orden. Categoría F Men ( -8) El primer puesto fue para el formoseño Valdir Fernández, segundo puesto Mateo Juárez (Estrada). Entre las niñas, Categoría Youth C women (13 a 14 años), la formoseña Victoria Corvalán se ubicó en segundo lugar, detrás de Laura Ibañez de la localidad de José C. Paz una categoría muy disputada, con nueve participantes. Categoría Youth D Women (11 a 12 años), la formoseña Iara Ledesma se quedó con el primer puesto, seguida por Maria Baudiño de Magdalena y el tercer puesto para la formoseña Lara Cubilla, de Caype Natalú. Finalmente, también podio para Formosa en la categoría Youth E Women (9 a 10 años) quedando en primer lugar Luz María Fernández de Caype Natalú, seguida por Alma Valdéz de San Miguel y Rocio Araujo de San Miguel. De acuerdo a las distintas categorías, los atletas debieron nadar, correr una o dos series de 400 metros, hacer una o dos serie de tiros con pistola láser, y en el caso de la categoría Youth A y B (17 y 18 años) a todas estas disciplinas se sumó esgrima, en el caso de Formosa representada por los juveniles Iván Vera y Lucas Machado, actualmente entrenando en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD). La delegación a cargo de la profesora Patricia Cubilla de Caype Natalú agradeció al gobierno provincial la posibilidad de realizar el viaje hasta Buenos Aires y a las autoridades de la Federación Argentina de Pentatlón Moderno en la figura del jefe de entrenadores, Guillermo Filippi.