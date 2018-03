"Estoy aprovechando la segunda oportunidad que me dio el tenis"

El actual número 4 del mundo Senior, el tenista formoseño Pablo Cerutti, se preparar de cara a una serie de torneos previos al Mundial que se realizará en la segunda mitad del año, “Acercándome a los 30 años el tenis me dio una segunda oportunidad, volví a tener buenos resultados y en Seniors (Mayores 35 años) he ganado la mayoría de los torneos que jugué y estoy en el puesto 4 del mundo. Estoy aprovechando todo esto, nunca es tarde y lo estoy aprovechando; soy el único jugador del Interior que formará parte del seleccionado argentino”, dijo Cerutti. La intención es poder disputar una serie de torneos previos al Mundial ya que le mismo fue postergado para después de junio; esto a su vez entusiasma aun mas al formoseño ya que podrá adquirir mas juegos antes de la cita intentando así llegar con mas partidos y esperando poder estar entre los primeros a la vez que no pierde de vista ser también el uno del ranking Mundial, “Estoy empezando a trabajar la parte física y de a poco la tenística y como se pasó la fecha para la segunda mitad del año, la idea era ir a ver como era y adquirir experiencia pero ahora que hay mas tiempo quiero participar de algunos torneos previos para estar bien preparado y buscar en el Mundial los primeros puestos”.