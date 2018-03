Finales entre los Pueblos Originarios

En el barrio Namqon, se puso en marcha la Final Departamental de la etnia toba correspondiente a los Juegos de Los Pueblos Originarios. Como consecuencia de la lluvia ayer jueves no se pudieron hacer más partidos y, si el tiempo acompaña, mañana viernes seguirá la competencia. Con la participación de nueve equipos se inició en la tarde del miércoles la Final Departamental de la etnia toba en el barrio Namqon.



En la previa a los partidos, las autoridades de la Subsecretaria de Deportes y Recreación Comunitaria, encabezadas por Mario Romay y Luis Ortellado, se encargaron de darle la bienvenida a los protagonistas a este nuevo programa deportivo que pone al servicio el Gobierno de Formosa y posteriormente, y como ha ocurrido en los diferentes puntos de la provincia donde el equipo de trabajo de la Subsecretaria se hizo presente, se entregó la indumentaria deportiva para todos los participantes. Iba a llegar el momento de la competencia que, de acuerdo a lo diagramado por los coordinadores de la Subsecretaria, Luis Claro y Diego Cháves, se dividió a los nueve equipos en tres zonas con tres integrantes cada una. De esta manera quedaron agrupados así: En la A juegan Rejuntado, 19 de Abril y Bronco. En la B, Quilmes, Deportivo Qom y Brahama. En la C, Veteranos Nanqom, Senior Nanqom y Lote 33. El sistema de competencia establece que clasifican los tres primeros de cada zona y el mejor segundo de los tres grupos para armar el cuadro de las semifinales. Llegó el momento de la competencia y fue así que en esa jornada del miércoles se jugaron los tres iniciales partidos. 19 de Abril fue el primero en ganar obteniendo un claro triunfo sobre Rejuntado por 5 a 1. En el segundo cruce se dio el encuentro más equilibrado de esta fecha inicial con la victoria de Quilmes sobre Deportivo Qom por 3 a 2. Y en el cierre hubo otro claro ganador. En este caso fue Veteranos Nanqom que superó a Senior Nanqom por 3 a 0. La jornada que estaba prevista para hoy jueves no se pudo llevar adelante por las malas condiciones del tiempo. Eran cuatro los encuentros previstos: Rejuntado-Bronco, Quilmes-Brahama, Veteranos Nanqom- Lote 33 y 19 de Abril-Bronco. En tanto que quedaban dos juegos más para cerrar la instancia de grupos que, inicialmente, iban a ser los primeros en disputarse en la jornada de mañana viernes: Deportivo Qom-Brahama y Senior Nanqom y Lote 33. Para la instancia de semifinales está previsto que se crucen el primero de la Zona A con el mejor segundo por un lado, y por el otro, los ganadores de los grupos B y C. La organización seguirá adelante con el programa mañana viernes, obviamente siempre y cuando las condiciones del clima mejoren. La Primavera Los Juegos de Los Pueblos Originarios avanzan en diferentes puntos de la provincia. En La Primavera, por ejemplo se jugó la Final Departamental. Una notable aceptación ha tenido esta competencia que puso en marcha el año pasado el Gobierno de Formosa a través de la Subsecretaria de Deportes y Recreación Comunitaria. Las comunidades aborígenes tienen la oportunidad de participar en un torneo organizado y están aprovechando al máximo la ocasión con una gran cantidad de participantes en los diferentes puntos de la provincia donde ya se han ido resolviendo los clasificados. Uno de estos casos se dio en La Primavera donde se cumplió la Final Departamental. Allí se enfrentaron 12 de Octubre de La Primavera y 8 de Diciembre de Misión Tacaaglé con victoria para el elenco de 12 de Octubre por 3 a 1.