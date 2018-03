Actualidad del Taninero en su cumple 91

El 29 de marzo de 1927 nacía uno de los clubes más importantes que ha dado la historia del deporte de Formosa. Hoy 91 años después y con un sinfín de sueños cumplidos y por cumplir, su Presidente actual Alejandro Sabaj nos cuenta parte de su historia, presente y futuro. “Es una fecha más que significativa para nosotros. Son 91 años de historia y con muchas cosas por recordar, para transitar y con muchos objetivos por cumplir tanto para esta dirigencia como para las futuras comisiones que estarán al frente del Club. Nos falta muy pocos años para llegar al Centenario y la verdad que no cualquier institución subsiste tantos años. Cuando nosotros tomamos la posta con este equipo de trabajo nos fuimos trazando objetivos a mediano y largo plazo. Es un grupo de gente joven pero que no deja de recurrir a la gente con más experiencia que nos da su sabiduría. La juventud tiene fuerza y empuje y la vejez la experiencia para marcar el rumbo” sostuvo el Presidente “Taninero”. Sobre una de las fechas claves en la historia del Club y las actividades que en él se realizan, Alejandro subrayó: “El 20 de julio del año pasado junto al Gobernador Dr. Gildo Insfran inauguramos el piso de parquet, que era el gran anhelo del club. Fue una fecha historia, una fecha que jamás vamos a olvidar todos los que hacemos la familia de Sarmiento. Ese parquet nos permite no solo trabajar de mejor forma en el básquet, donde somos unos de los clubes pioneros de esa disciplina en la provincia, sino también sumar otras actividades como vóley, baby fútbol. Además seguimos con la actividad de las bochas, tenemos un gimnasio “SarmientoGym” que es de elite, tenemos taekwondo y una cantina que trabaja en forma mancomunada con el club. Hay muchas obras proyectadas para este año. La idea es terminar el quincho con las parrillas pertinentes para bienestar de los socios y los baños por debajo de la tribuna. Para nosotros lo más importante es seguir consolidando el sentido de pertenencia y la identidad que la gente tiene para con su club. Sarmiento es un club de todos y no solo deportivo sino también cultural. El barrio San Martín forma parte de la historia del club, una historia que está emparentada con la Comparsa Guajira y con miles de historias que lo hicieron uno de los clubes más emblemáticos de la ciudad”. “Somos una comunidad “Taninera” que está viviendo años muy lindos. Con respecto a la gente más grande que lleva años en el club, hay que decir que ellos lo viven de una manera muy especial. Muchos me preguntan por el fútbol y me recuerdan viejas épocas en ese deporte. Hasta el año 1995 tuvimos futbol de campo, de hecho Sarmiento era uno de los equipos más grandes del futbol formoseño. Por cuestiones dirigenciales de esa etapa del club, en su momento se decidió no seguir con esa actividad. l No es fácil explotar esa disciplina sin un predio propio. Ajedrez también era una actividad muy convocante y la intención es que vuelva a formar parte del club. Las mejoras edilicias están a la vista y a los adultos, sabemos que eso los llena de orgullo” contó Sabaj. En cuanto al básquet y los objetivos para este 2018, Alejandro manifestó: “Hace más de 30 años que el club es un semillero de básquet. Nos gusta formar jugadores. Inculcamos que más allá de ser grandes jugadores de básquet, sean grandes personas. Con respecto al presente de la disciplina, hay que decir que al Cuerpo Técnico tratamos de darle todas las herramientas para trabajen de la menor manera y si ellos tienen la meta de ascender al Torneo Federal de Básquet nos parece bárbaro que se tracen ese objetivo, pero los dirigentes debemos ser más prudentes porque sabemos que los resultados van a llegar porque trabaja de una manera que es admirable. En la final del Provincial pasado felicitamos al Cuerpo Técnico porque fue un trabajo enorme el que hicieron. Hay un trabajo de formativas que es muy bueno. Claro está que sería maravilloso el acenso, pero la intención es no llenar de presión a nadie”. El dirigente cerró esta entrevista con este mensaje: “Hacer deporte lleva a las personas a tener una vida más sana, pero sobre todo permite ser mejores personas. Sarmiento es un club de puertas abiertas, que quiere chicos sanos, familias felices y que el deporte siga siendo el reflejo de una comunidad sana. Por ultimo le quiero agradecer a cada uno de los exdirigentes que pasaron por el club, a socios, a exjugadores, al Gobierno de la Provincia de Formosa por el apoyo constante y a cada una de las firmas comerciales por el apoyo permanente. Le mando un fuerte abrazo a toda la familia del Club Sarmiento y felices pascuas para todos”.