"Un sueño hecho realidad"

El profesor de tenis Pablo Cerutti acaba de inaugurar su propia escuela de tenis. Se trata del club “Cerutti Team” que funciona en el hermoso predio de Federación Médica. Sobre cómo surgió esta posibilidad y más detalles nos cuenta en las próximas líneas. “Todo esto arranco a fin del año pasado cuando a mí me echaron del Club Náutico. Yo ya venía mirando este club y prácticamente comenzamos ahora. Hace solo una semana que estamos y la verdad con mucha alegría. En tan solo un par de días haber llegado a la cifra de 40 adultos, 20 nenes en mini tenis y los chicos de pre competición que este año van a empezar a participar en torneos de índole nacional ya llegan a 12. Estamos muy conformes, esa es la realidad” sostuvo Cerutti. Sobre la posibilidad de llegar a Federación Médica, el entrenador deslizó: “Yo vivo del tenis, no solo como jugador sino también como profesor. Cuando a fin del 2017 me sacan la posibilidad de seguir dando clases en el Náutico, salí a buscar un lugar para seguir trabajando con los chicos. La gente de acá me recibió muy bien, pero había mucho trabajo por hacer. Nos pusimos a trabajar para levantar ese sector del club. Había solo una cancha de tenis y ya son cuatro. Esta semana inauguramos las dos canchas de padel y es una alegría inmensa poder tenis mi propia escuela de tenis. El “Cerutti Team” es un proyecto propio pero en el que mucha gente colaboró para que se haga realidad. Muchos me llamaron, me ayudaron y me dan fuerzas para encarar esto. Hicimos un torno interno y hubo casi 56 tenistas jugando. Estamos muy bien, el deporte es salud y la prioridad es la familia, es slogan es “Tenis en familia”. “Pude conseguir sponsor y una ayuda de la Subsecretaria de Deportes de la Provincia, que me donó elementos, además los alumnos adultos también se acercaron a colaborar, lo mismo que los padres de algunos alumnos y uno cuando tiene un problema puede comprobar la gente que tiene a su lado para ayudarlo. Gracias a Dios mucha gente estuvo a mi lado. Seguiré jugando al tenis, representado a mi provincia, a mi país, pero esto es un objetivo muy anhelado. Un grupo de chicos ya está preparando para un Nacional en Corrientes. La idea es traer torneos nacionales en el 2018. Con respecto al grupo de trabajo quiero recalcar que somos un grupo de amigos el que conformamos con Lucas López y Jerónimo Cardini. Buscamos que los chicos se formen como personas, no solo que aprendan a jugar al tenis”manifestó la raqueta formoseña. En cuanto a las canchas de padel, Pablo dijo: “En estos días sin tenis por Semana Santa aprovechamos para terminar los detalles que nos faltaban. Vamos a tratar de acercar profesores que vengan a entrenar de forma particular y lógicamente las vamos a alquilar para aquellas personas que se quieran acercar a jugar otro hermoso deporte como lo es el padel”. “Federación Médica es un lugar único, con mucha naturaleza, muchos animales y un espacio verde admirable. Es un lugar ideal para la familia, para que se acerquen a pasar el día”expresó Pablo sobre el sitio donde funciona “Cerutti Team”. Para cerrar el Director de la escuela subrayó: “Los invito a los fanáticos de tenis a acercarse, a disfrutar de este muy lindo deporte y en un predio inigualable”.