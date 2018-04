Exitoso Encuentro

Más de un centenar de jóvenes estudiantes le dieron vida y color a la reunión deportiva cumplida en las instalaciones del Centro Provincial de Educación Física Nº 1 “Profesor Hugo Orlando del Rosso”. Allí un total de ocho equipos de fútbol representativos de la EPEP Nº 68 del barrio Luján, EPES Nº 59 “Pabla Idoyaga” del barrio Antenor Gauna, Escuela Normal “República del Paraguay”, EPES Nº 42 “Etelvina Concepción Barrero” del barrio Juan Domingo Perón “A” y “B”, además de EPET Nº 2 “Hilda Valentino de Ghiachero” “A” y “B”, disfrutaron el sábado del placer de jugar el más popular de los deportes.



La organización estuvo a cargo del equipo de profesores y auxiliares del CPEF Nº 1, dependiente de la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Cultura y Educación. El “Encuentro” se llevó adelante en el marco de los festejos del 139º aniversario de la fundación de Formosa. La propuesta fue edificante y tanto los docentes, auxiliares y alumnos, disfrutaron de una jornada deportiva, donde primaron el respeto, la cordialidad, y la integración entre los estudiantes de distintos colegios. Todos quedaron muy entusiasmados, y coincidieron en la necesidad de seguir alentando este tipo de acercamiento, cada vez con un mayor número de alumnos y colegios. Para darle continuidad a las actividades del CPEF Nº 1, se anunció la realización de una serie de competencias de atletismo en las categorías: Sub 12, Sub 13 y Sub 14. La idea es detectar talentos de cara a los Juegos Deportivos Evita 2018. Por ahora son muchos los atletas que regularmente entrenan en el amplio predio deportivo ubicado sobre la avenida Napoleón Uriburu, en el barrio Villa Hermosa.