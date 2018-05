Hay fixture para los JUF

La Subsecretaria de Deportes y Recreación Comunitaria confirmó los fixtures para los diferentes Departamentales correspondientes a la capital provincial de los Juegos Universitarios Formoseños que se van a disputar en las próximas dos semanas. Los primeros en salir a la cancha serán los inscriptos en fútbol, tanto masculino como femenino quienes jugarán entre el miércoles 2 y jueves 3 de mayo. La sede será el Polideportivo Policial. En femenino son tres los equipos participantes: Santa Rita, Humanidades e Instituto en Educación Física. Mientras que en masculino son diez equipos separados en cuatro grupos: A: Economía, Humanidades A y Salud A. B: Naturales B, Santa Rita y Salud B. C: ISPAF y naturales A. D: Instituto en Educación Física y Humanidades B. El fixture para las dos jornadas es el siguiente: miércoles 2: 8 horas, Economía-Humanidades A –masculino-; 8.45, Naturales B-Santa Rita –masculino-; 9.30, ISPAF-Naturales A –masculino-; 10.15, Instituto-Humanidades B –masculino-; 15, Economía-Salud A –masculino-; 15.45, Santa Rita-Humanidades –femenino-; 16.30, Naturales B-Salud B –masculino-; 17.15, Naturales A-ISPAF –masculino-; y Humanidades B-Instituto –masculino-. Jueves 3: 8, Humanidades A-Salud A –masculino-; 8.45, Santa Rita-Salud B –masculino-; y 9.30, Santa Rita-Instituto –femenino-. Semifinales masculino; 14.30, primero Zona A-primero Zona C; 15.15, primero Zona B-primero Zona D. 16, Humanidades-Instituto –femenino-. 16.45, final masculina. El viernes 4 de mayo va el handbol también en el polideportivo Policial. A las 8.30 se enfrentan Humanidades con Instituto en femenino y a las 9.30, Instituto con Humanidades en masculino. Entre el 8 y 9 de mayo va el vóley, tanto en femenino como masculino se juega en el Polideportivo Policial. En femenino los equipos están en tres zonas. A: Economía, Instituto en Educación Física y Salud. B: Humanidades B y Humanidades A. C. Cuenca del Plata y Santa Rita. Esta es la programación: martes 8: 9, Economía-Instituto; 9.30, Humanidades A-Humanidades B; 14.30, Cuenca del Plata-Santa Rita; y 15, Economía-Salud. Miércoles 9: 9, Humanidades B-Humanidades A; 9.30, Santa Rita-Cuenca del Plata; 10, Instituto-Salud; 14.30, semifinal primero Zona A-mejor segundo; 15, semifinal primero Zona B-primero Zona C; 15.30, final tercer puesto. Vale aclarar que los dos ganadores de las semifinales ya clasifican para el Provincial. El tercer clasificado saldrá de la definición del tercer puesto. El vóley masculino tiene a cuatro equipos: Salud, Humanidades A, Instituto en Educación Física y Humanidades B. El fixture es el siguiente: martes 8: 8, Salud-Humanidades A; 8.30, Instituto-Humanidades B; 15.30, Salud-Instituto; y 16, Humanidades A-Humanidades B. Miércoles 9: 8, Salud-Humanidades B; y 8.30, Humanidades A-Instituto. El básquet cerrará la instancia para capital entre el 10 y 11 de mayo. En femenino juegan Instituto en educación Física y Humanidades. En masculino son cinco equipos en dos zonas. A: Economía, Instituto en Educación Física y Humanidades A. B: Cuenca del Plata y Humanidades B. Los partidos se van a jugar en el Polideportivo Cincuentenario. El jueves 10 arranca con este fixture: 8, Economía-Instituto –masculino-; 8.45, Cuenca del Plata-Humanidades B –masculino-; 9.30, Instituto-Humanidades A –masculino-; 10.15, Instituto-Humanidades –femenino-; 14.30, Economía-Humanidades A –masculino-; 15.15, Humanidades B-Cuenca del Plata –masculino-; y 16, Humanidades-Instituto –femenino-. Viernes 11: 8, semifinal primero Zona A-segundo Zona B; 8.45, semifinal segundo zona A-primero Zona B; 9.30, tercer puesto; y 10.45, final.