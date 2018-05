Cerutti Team juega en Brasil

Con una muy buena cantidad de jugadores, el Cerutti Team viajó rumbo a Brasil para jugar este fin de semana el 24º Mercosur Open de tenis en Santo Ángelo, en el estado de Rio Grande Do Sul. La Sede Campestre del Club 28 de Mayo será el núcleo del evento y con juegos en las canchas de tenis del Club Gaúcho y de la Asociación Atlética Banco do Brasil - AABB. La premiación total ofrecida este año por los patrocinadores llega a los R $ 25 mil y se dividirá entre todas las categorías. El certamen se jugará sobre polvo de ladrillo, cuenta con más de 430 inscriptos, hay tenistas de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay y se esperan más de 5000 personas durante todo el fin de semana. La delegación de Cerutti Team está compuesta por: Enrique Bordón, Joaquín Villardel, Enzo Ferrari, Francisco Kelly, Sergio Rucci, Sebastián Hermosilla y Pablo Cerutti. Los tenistas de Formosa saldrán a escena en Libres Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Más 35. Las voces de protagonistas Sebastián Hermosilla: “Hay una mezcla de ansiedad y expectativa. Se trata para varios de nosotros de la primera salida fuera del país. Venimos jugando a nivel local y regional y esta salida genera varias cosas en cada uno de nosotros. Es un torneo muy grande con muchos inscriptos y vamos a tener no solo la posibilidad de ver el tenis de otro país sino también como se trabaja en la organización de un certamen de esta magnitud. Nos va a servir para saber en qué nivel está cada uno de nosotros. Este tiempo se trabajó y mucho, entrenamos a la siesta, a la noche. Se trababa en el saque, se hacen trabajos específicos y por ultimo de juega un partido. En lo personal estoy a la expectativa de ver con que me voy a encontrar allá. Voy a jugar en Segunda categoría y en tercera. Las instalaciones del club están en un hermoso predio y nos da un crecimiento total”. Sergio Rucci: “Los chicos han estado entrenado muy bien. Si bien voy a competir también, lo mío pasa por mucho por acompañar y estar en la logística. Se trabajó muy duro, los jugadores están más que bien y cada uno con sus objetivos. En el caso de Pablo (Cerutti) él tiene la meta de estar entre los 3 mejores del mundo y este torneo lo impulsa. Los demás chicos como Francisco, Enzo, Sebastián están en categorías muy competitivas. Es un torneo muy significativo en Brasil con una gran convocatoria. Es un certamen de muy buen nivel y que va a servir para saber en qué nivel está el tenis de Formosa. Por lo general se entrena tres veces por semana, pero esta vez se intensificó el trabajo y los chicos lo hicieron todos los días de las últimas semanas y en doble turno. En lo personal más allá de jugar hay una gran motivación por todo lo que significa este nuevo proyecto de Pablo. Es apoyar, es acompañar y es colaborar en lo que haga falta. Se armó un muy buen grupo humano”.