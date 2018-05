Natación para todas las edades

Los Profesores Juan Andrés Merlo y Carlos Céspedes son dos de los varios entrenadores que tiene la natación en el Club Oasis Formosa. Sobre cómo se trabaja en el día a día de esta hermosa disciplina nos cuentan en las próximas líneas. “La piscina del club es un proyecto que nació en el año 1992 y que fue una idea de mi abuelo y mi papá. Carlos Goyo y Ramón Céspedes don dos personas que se juntan y tienen la idea de construir una piscina. Con el tiempo se empezó a trabajar en el proyecto para climatizarla y nosotros en la actualidad tratamos de mantenerla con la mejor infraestructura posible y siempre sumándole nuevas cosas. La pileta tiene un largo de 22 metros y un ancho de 15 metros. La obra más inmediata es el cerramiento total de la piscina, que es clave a la hora de entrenar en los meses de más frio. Estamos utilizando aberturas de aluminio” subrayó Carlos Céspedes. “Sabemos que al formoseño el frio le juega en contra, por eso este cerrado total es muy importante, además con un agua que permanece caliente para que los que concurren a la pileta la puedan disfrutar. La pileta está cada vez más desarrollada y crea un espacio común de trabajo. La apuesta es que la gente no pierda el ritmo de nado en estas pocas semanas de frio que se avecinan” deslizó Juan Andrés. En cuanto a las áreas de trabajo, Merlo sostuvo: “Estamos trabajando en varias áreas, desde la escuela de natación, hasta pasar por los niños, los adultos y la matronatación, donde se trabaja con la mujer embarazada y luego con él bebe. Hay una trabajo muy competo en aquagym que es clave a la hora de trabajar con personas adultas, con sobre peso o problemas de articulaciones. Las personas con capacidades motrices diferentes o con problemas como escoliosis también forman parte del grupo de trabajo. Lógicamente están los nadadores que compiten en el ámbito local, regional y nacional. Le damos la importancia y les mostramos los beneficios que tiene la natación a cada una de las personas que se acercan al club”. “En mi caso soy Instructor del SUGARA, que es el gremio de guardavidas, con sede en Rosario y estoy en la parte Ludica- formativa. La matronatación como la palabra lo dice viene de la palabra matrona. La persona que le da la confianza al chiquito para nadar es la mamá, puede ser el papá, la tía o una persona del círculo cercano al niño. El pequeño va conociendo la pileta, hace sus primeros batidos, la patada de crol y va adquiriendo sus primeros conocimientos. Se trabaja en el pre y el post parto. En el caso de la mujer que están a punto de tener su bebe, se le deja un andarivel de la pileta para que puede entrenar tranquila. Considero que a los 7 u 8 meses el chiquito ya puede hacer trabajos de matronatación, lógicamente con el estímulo de los padres en su casa, en la ducha para que el bebe le pierda temor al agua” manifestó Céspedes. “Me toca estar en el grupo de aquagym con un grupo mayor a 15 personas que vienen al club y además estoy en grupo de Escuela de Natación pero para adultos. Es para aquellos adultos que aún no saben nadar y quieren aprender. Está muy bueno y nunca es tarde para poder hacerlo. Además estoy a cargo del grupo de gente que viene a entrenar al club” dijo el Profesor Merlo. Con respecto a los beneficios de hacer natación, Juan Andrés manifestó: “Hay pérdida de peso al momento. La movilidad de todo el cuerpo, músculos integrales, capacidad en aumento de los pulmones y trabajo de todas las articulaciones, entre otras. El miedo es algo personal y que de a poco se va superando. Nos todo gente que no se animaba a meter la cabeza abajo del agua y hoy nada los cuatro estilos. Eso en grandioso”. Con respecto a los chiquitos Carlos expresó: “El pequeño va incorporando cada uno de los estilos, mariposa, pecho, espalda y crol y se va transformando porque no en un competidor. Hay mucho trabajo de reacción, de reflejo y todo se empieza a desarrollar a través del juego. La política de Oasis Formosa es que cada profesor trabaje con hasta 20 chicos y lógicamente siguiendo la ordenanza municipal de tener un guardavidas. Los profes hacen curso mes a mes para perfeccionarse”.