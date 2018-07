Cerutti confirmado en el Mundial

Pablo Cerutti acaba de ser notificado que finalmente viajará a Miami para jugar el Mundial de la categoría Más 35 y en las próximas líneas repasa el contexto que rodea a esta gran noticia y sus próximos torneos de este mes de julio que recién comienza. “Vengo de jugar un torneo Nacional Grado 2 en Tucumán donde pude ser el ganador tanto en Singles como en Dobles. Pude ganar tres partidos en cada categoría y festejar un doble título. Fue una vidriera para mí para poder asegurarme la convocatoria al Mundial. La AAT convoca a tres jugadores por ranking y uno por invitación. La mayoría de los certámenes de Más 35 se juegan en Buenos Aires y a mi ese me hace muy difícil viajar por una cuestión de tiempos y el espacio que le dedico a Cerutti Team. Son 20 torneos y el 90 por ciento se juega ahí y entre semana. Por eso decidí ir a jugar a Tucumán y ahora ir a uno de los tres más grandes del país que es en club Argentino del barrio de Palermo” subrayó el tenista formoseño. Con respecto a lo que significa este logro, Cerutti expresó: “El tenis medio otra oportunidad, debido a la edad uno no puede jugar una Copa Davis, pero esto no deja de ser un sueño por lo que significa representar al país en una instancia así. Todavía la noticia no está confirmada en papeles pero ya me llamaron desde la AAT y me confirmaron que voy a ser convocado para jugar el Mundial Senior de Miami entre la última semana de octubre y la primera de noviembre. Lo más lindo de todo esto y lo que siempre recalco es el orgullo que siento por esta convocatoria. La alegría más grande es que hay cuatro cupos, tres para jugadores de Baires y solo uno del interior y ese pude ser yo. Esto demuestra que nada es imposible y que todo se puede logar. Eso no es todo, hay un grupo de ocho o diez alumnos mayores que me van a acompañar. Es como que parece una película todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Que mis alumnos, que además son mis amigos, puedan viajar es algo increíble”. En cuanto a lo que se viene en el corto plazo para él, la raqueta de Formosa manifestó: “La semana que viene es muy probable que me vaya a Obera a un torneo muy lindo. La idea es viajar con jugadores del club. Es fin de semana largo y por lo tanto hay muchas chances de ir. La semana siguiente tengo la idea de ir a Laguna Blanca en la Fiesta del Pomelo ya sea para jugar o para hacer una exhibición en esa localidad. Voy a tratar de contactarme con la gente de la organización para ver si se puede hacer esto y luego el viaje a Buenos Aires al torneo de Palermo”.