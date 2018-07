Integración familiar y fútbol comunitario

El director de Deportes de la Municipalidad de la Ciudad, Alejandro Villalba, afirmó que los torneos de fútbol comunitario que se realizan en distintos barrios de la ciudad cuentan con más de mil participantes, en torno a los cuales participan todas las familias, promoviendose la integración a través del deporte. “Además vemos que otro logro positivo es el cuidado y embellecimiento no solamente de las canchas y sectores aledaños, sino de todo el barrio, lo que deriva de un sentido de pertenencia”, dijo el funcionario. Consideró que estas reacciones positivas se alcanzaron desde la impronta de las políticas de un municipio presente, cercano y de ciudad moderna, con perfil turístico, que trazó el intendente Jorge Jofré. “Los vecinos han asumido un rol protagónico en todas las actividades que realiza el municipio, como las deportivas que involucran a otras áreas, porque Jofré con su percepción política, desde el Modelo Formoseño que conduce el Dr. Gildo Insfrán, produjo un proceso de transformación no solamente con infraestructura sino en las prácticas culturales de las personas, algo que es altamente valorable porque procesos así demandan mucho tiempo pero aquí se visibilizan en solo dos años y medio de gestión”, afirmó. Estas y otras consideraciones las realizó Villalba en el marco de las competencias que se realizaron en el Complejo Los Iglús, del Paseo Ferroviario, que incluyeron un torneo de fútbol femenino y los juegos protagonizados por las distintas cooperativas que colaboran con la Municipalidad. Respecto a estas actividades, explicó que se fundamentan en la valorización de las personas que trabajan en las cooperativas y la promoción de los valores como el de la fraternidad. Seguidamente, precisó que siguen vigentes, y con mayor participación, las actividades deportivas que se promueven desde la Comuna. “Estas políticas, como lo indica el intendente Jofré, tienen no solamente la promoción deportiva sino que, además, contribuyen con el cuidado de la salud de las personas”, subrayó. Al respecto, mencionó que los participantes del torneo de Fútbol Comunitario, como de otras disciplinas deportivas, presentan certificados médicos que los habilitan a realizar todo tipo de actividad física. “De esa forma, las personas que se van sumando, cada vez en un número mayos, a las actividades deportivas toman conciencia de la necesidad de una revisión médica periódica”, destacó. “En el concepto de ciudad turística que promueve la Municipalidad, desde esta área vemos que en este período de vacaciones invernales personas que provienen de otros lugares del país participan del recorrido del “Camino del Irupé” y avistaje de aves, por el río Paraguay, en embarcaciones con todas las medidas de seguridad”, sostuvo. Por último, dijo que en breve se anunciará la puesta en vigencia de una escuela de alto rendimiento de canotaje y deslizó que también habrá otro anuncio de interés para la comunidad formoseña.