El voley se suma a los Juegos Originarios

Se lanzó la segunda temporada de los Juegos de Pueblos Originarios con apuesta renovada porque no solo habrá fútbol para los varones si no que se suma el vóley femenino. Sin dudas esa fue la gran noticia del lanzamiento que hizo la Subsecretaria de Deportes y Recreación Comunitaria. En el salón de conferencias se realizó el lanzamiento de la segunda edición de los Juegos de Pueblos Originarios, Programa que puso en marcha el Gobierno de Formosa el año pasado y que en su primera edición movilizó a todas las comunidades aborígenes. Del acto tomaron parte las autoridades de la Subsecretaria de Deportes y Recreación Comunitaria con el subsecretario Mario Romay y el director Luis Ortellado, quienes estuvieron acompañados del Ministro de la Comunidad, Aníbal Gómez; y los diputados provinciales Roberto Vizcaino, Ricardo Mendoza y Agustín Samaniego. Sin dudas que la gran noticia para los directos beneficiarios de este Programa fue el anuncio que este año se suma el vóley para que las mujeres de cada una de las comunidades también sean protagonistas y, tal como ocurrió la temporada pasada con el fútbol, todo indica que habrá una gran cantidad de equipos tomando parte de la propuesta. Mario Romay fue uno de los que tomó la palabra en el lanzamiento recordando que “cuando arrancamos con este Programa el año pasado en el mes de mayo era un sueño desde el gobierno provincial llevar adelante un espacio deportivo para los hermanos aborígenes en la categoría libres. La repercusión fue notable, con un alto acatamiento y con un gran compromiso. El hecho que entre todos podamos haberle dado forma a un torneo de la magnitud que fue este con 195 inscriptos, con un desarrollo que comenzó en la primera gira que hicimos a María Cristina, hasta el último partido que se jugó en donde hace muy poquito lo hizo River y semanas atrás Independiente”. Valoró el éxito del primer año y que eso gestó redoblar la apuesta: “la palabra inclusión, la igualdad de oportunidades y el hecho que nos mostremos todos unidos y organizados fue clave para que este gran programa tenga su segunda edición y que además le agreguemos una disciplina más porque a lo largo y a lo ancho de la provincia la demanda del vóley fue una constante. Sabemos que las mujeres ya están organizadas, que en diferentes comunidades ya están compitiendo así que la noticia para este segunda edición es que no solamente va a estar el fútbol para los hombres sino que las mujeres también van a tener su torneo en las tres etnias y con la misma modalidad para tratar de llegar para abril del año que viene con la coronación de ambas disciplinas acá en la ciudad capital. Para que esto se pueda realizar se necesita una decisión política que tiene que ver con un montón de recursos, no solo recursos económicos, sino también humanos puestos al servicio de todos ustedes”. También el Ministro Aníbal Gómez se dirigió a los presentes que vale remarcar muchos de ellos vinieron desde sus comunidades para tomar parte del acto: “siguiendo los lineamientos del modelo político formoseño de nuestro gobernador en donde lo principal de todas las actividades que se realizan en la provincia está centrado en el hombre y en la mujer formoseña. Es por eso que este programa tiene un alto significado porque es inclusivo. A medida que pasa el tiempo la práctica deportiva se va extendiendo, no solamente para los niños o las niñas, o los adolescentes; si no también para las personas con discapacidad que también es un grupo importante. Cada vez hay más políticas inclusivas, por ejemplo la práctica deportiva. Esto también se da con las comunidades aborígenes y como nos están diciendo en este lanzamiento también incluyendo a los varones y a las mujeres. Esto es importante porque la práctica deportiva forma parte de una mejor calidad de vida” En la continuidad del acto fue momento para que Luis Ortellado describa los lineamientos de la competencia que son idénticos a los del año pasado en cuanto a las etapas que se harán. También se explayó sobre las zonas que se conformaron para desarrollar los torneos de fútbol y vóley para cada una de las etnias, también marcando cuales serán los puntos geográficos donde se irán realizando las instancias departamentales. En el tramo final del lanzamiento, los campeones de la primera edición recibieron un gran aplauso de los presentes y para cerrar el acto fueron ellos los protagonistas de la imagen final junto a las autoridades luciendo los trofeos que los acreditan como los campeones de la primera edición de estos Juegos de Pueblos Originarios.