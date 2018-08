"El triatlón me cambió el físico y la cabeza"

El atleta Walter Bedoya es uno de los tantos deportistas que elige Oasis para seguir desarrollando su especialidad. En las próximas líneas repasa como llegó al club, sus experiencias en diferentes puntos del país y el exterior y los objetivos que se avecinan. “El inicio en natación en Oasis fue porque se trataba de una pileta climatizada, más que confortable y en un muy buen lugar de la ciudad. Empecé a entrenar por el 2010 y con miras de participar en las Olimpiadas del Consejo Económico de Argentina. En un principio lo hicimos con un grupo de contadores y la verdad es que nos fue muy bien. En esos torneos logramos varias medallas. Ese fue el puntapié para ya empezar a hacer natación en forma continua en el club, algo que complementaba con gimnasio. Luego fui sumando actividades y así nació mi pasión por el triatlón” contó Walter sobre cómo se acercó al club. “Una vez que decidí apostar por el triatlón tuve que acercarme al ciclismo y al pedestrismo que era mu punto más débil. Los profes me dieron el apoyo para hacer todo tipo de actividades y si bien empecé muy tarde, a los 50 años, hay que decir que la edad no es ninguna barrera. En mi caso, el triatlón me cambió el físico, me cambio mi cabeza y hoy por hoy es esencial para mi vida” destacó Bedoya. Sobre sus experiencias, Walter manifestó: “Uno se siente muy confortado cuando va cumpliendo metas, etapas. El deportista tiene que ser metódico y establecerse metas a corto, medio y largo plazo. Todo, absolutamente todo tiene que estar organizado para que salgan las cosas. Vengo de participar en los campeonatos de Triatlón y Duatlón de Entre Ríos. En Duatlón fui subcampeón en mi categoría. Es un campeonato muy competitivo con ocho fechas y con los mejores del país. En Formosa fui segundo en mi categoría en la competencia de marzo y me fue muy bien a pesar de que el rio estaba muy complicado. Estuve en la Copa Sudamericana de Triatlón en La Paz. Fue una experiencia única en un rio helado y con el efecto de la altura”. “Desde principios de año estoy preparándome con el Profesor Santiago Ramírez en trabajos de funcional y elongación después de nadar. Nado una hora por día con el Profesor Juan Merlo. Oasis tiene todos profes de la Educación Física y que permanentemente se van actualizando a partir de diferentes cursos que realizan. La próxima meta es el 26 de agosto en el medio maratón de la ciudad de Buenos Aires y en noviembre quiero correr el medio Iro Man que son 90 km de bici, casi 2km de ciclismo y 21 km de trote. Debo estar muy bien preparado para esos dos objetivos” cerró el triatleta.