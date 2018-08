Jornada de atletismo en el CEF

La pista y el campo del Centro Provincial de Educación Física Nº 1 Profesor Hugo Orlando del Rosso, se poblaron de más de 150 deportistas de Capital, Riacho He Hé y Pirané, que participaron del Encuentro de Atletismo denominado Libertador General San Martín. Fue una verdadera fiesta del deporte madre, donde una vez más quedó ratificada la existencia de una inagotable cantera de valores que se destacan en las más diversas pruebas. La organización estuvo a cargo de CPE Nº 1, dependiente de la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Cultura y Educación, la fiscalización fue responsabilidad del Instituto de Educación Física, auspició la Federación Formoseña de Atletismo, y la Agrupación 17 de Octubre fue la que donó los hermosos trofeos, medallas y diplomas entregados a los mejores clasificados, como también los premios que fueron sorteados. Entre los asistentes al cierre del Encuentro, estaban el titular del IAS Edgar Pérez, el subsecretario de Deportes Mario Romay, los ediles Hugo García y Adrián Muracciole, la dirigente Blanca Denis, entre otros. El profesor Fernando López, ofició de eficaz anfitrión, junto a su equipo de trabajo, y la correcta presencia del presidente de la FFA, licenciado Guillermo Meyer. Los niños y jóvenes que compitieron en las categorías Sub 10, Sub 12 y Sub 14, representaron a las siguientes instituciones: EPES Nº 59, 31, 46, 68, 42, EPET Nº 2 y 10, Escuela Normal Superior República del Paraguay, Escuela Nº 88, Escuela Nº 209, Escuela de Atletismo de Riacho He Hé, Escuela de Atletismo del barrio Liborsi, Escuela de Atletismo de Pirané, y la Escuela de Atletismo del CPEF Nº 1. Las pruebas fueron: Salto en largo, salto en alto, 60 metros, 80 metros y 800 metros, lanzamiento de la pelotita, lanzamiento de la jabalina, lanzamiento de bala y martillo. En todos los casos las marcas conseguidas pueden ser consideras como buenas. A continuación algunos de los resultados anotados en el encuentro de Atletismo. Lanzamiento de la pelotita- Sub 10 Femenino: 1) Oriana Fernández (Escuela 88), 2) Luciana Chávez (Pirané) y 3) Fiorela Escofe (Escuela 88). Masculino: 1) Thiago Ríos y 2) Matías Barrios. Lanzamiento de la Jabalina- Sub 12 Varones: 1) Tobías Portillo, 2) Mario Aquino (CEF Nº 1) y 3) Leandro González (Escuela 209). Lanzamiento de la Pelota- Sub 12 Femenino: 1) Valentina Figueredo (Escuela 209) y 2) Tamara Bitaino (Pirané). Salto en Largo- Sub 12 Masculino: 1) Mario Domínguez (CEF Nº 1), 2) Santiago Salinas (Escuela 68) y 3) Iván Bogado. Mujeres: 1) Victoria Palacios (Escuela 31), 2) Paloma Cazal (Pirané) y 3) Bianca Salinas (Pirané). Lanzamiento de la Jabalina- Sub 14 Varones: 1) Leonel Ferreyra (EPES 46), 2) Lautaro Costa (Pirané), 3) Alvaro Mora (Pirané) y 4) Hugo Agüero (RAM 990). Salto en largo- Masculino Sub 14: Alvaro Mora (Pirané), 2) Matías Galeano (Pirané) y 3) Leonel Ferreyra (EPES 46). 60 metros con Vallas- Sub 14 Mujeres: 1) Ivana Mansini (EPES 42), 2) Maira Ramírez (EPES 2) y 3) Araceli Benítez (Pirané).