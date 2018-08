Tenis inclusivo en el Cerutti Team

Los sábados son más que familiares en Cerutti Team. Desde hace más de tres meses, los chicos con Sindrome de Down tienen allí una hora de tenis a cargo del Profesor Pablo Cerutti. El propio profesor nos cuenta como se viene realizando dicha actividad y Silvia Donkin, integrante de la Asociación Down Formosa, destaca la actividad social y deportiva que tiene lugar en Federación Médica. “Es una alegría enrome. Eran tres chicos en el inicio y hoy por hoy ese número creció considerablemente. La idea es llegar a más de 20 chicos en la segunda parte del 2018. De a poco nos vamos preparando con elementos y gracias a Dios cada sábado se pudieron dar las clases” sostuvo Cerutti “Para ellos cada avance que dan es un gran avance. De a poco los vamos exigiendo un poco más. Miguel y Agustín son dos padres que me dan una mano muy grande. La idea es tal vez en un mes y medio poder hacer un mini torneo, para que ellos se vayan entusiasmando aún más” trazó Pablo como próximos objetivos. “Empezamos hace poco más de tres meses y lo bueno es que cada sábado se va sumando un chico más y eso hace que se acerque una familia más. Lo que se está haciendo esclave no solo desde lo social para ellos sino también desde lo deportivo. Los chicos avanzan en la motricidad fina y en la motricidad gruesa. Esa jugada que hace Pablo en la que el chico se acerca a la red, es decir avanza con la raqueta para golpear la pelota, es un avance muy grande” deslizó Silvia Donkin, una de las madres que forma parte de la Asociación Down Formosa. “Llegamos a tener sábados de hasta siete chicos y en esto quiero recalcar la labor de Pablo. Él tiene un ángel especial para trabajar con los chicos. Le pone todo su empeño, su labor, es de destacar lo que está haciendo con estas clases. Por suerte no quedó en una solo clase y se fue haciendo una sana costumbre de todos los sábados, aun en una etapa del año donde hace mucho frio. Los chicos saben que los sábados durante una hora y cuarto tienen su espacio, su lugar para jugar tenis. Ellos se van felices de las clases. Es como que es “su momento” de la semana. Estamos todos los sábados desde las 10 en Federación Médica y los que se quieran acercar los pueden hacer directamente viniendo al club. Cabe destacar que las clases son gratuitas” cerró Silvia.