Lo que viene en el Cerutti Team

El Director de Cerutti Team, Pablo Cerutti, repasa sus últimos torneos en el plano personal y nos adelanta lo que se viene para los integrantes de uno de los clubes que marca tendencia en el tenis de esta parte del país. “Me tocó ganar un torneo muy importante en Buenos Aires. Por suerte tengo una muy buena relación con la gente de la AAT y luego de ganar en Tucumán un Grado 2 y me vio el responsable de la Asociación en la parte de Seniors y me invito a jugar un torneo muy grande en Capital y la verdad es que fue una gran experiencia ya que gané el Singles y me tocó llegar a la final en el Dobles. Incluso una vez concluida la competencia, hicimos una charla para ir organizando el viaje a EEUU” subrayó Cerutti. “Lo más pronto en el calendario es un ITF grado 2 en Asunción. Empieza este martes y es un torneo que gané los dos últimos años, por lo que tengo que tratar de levantar el título en Singles y Dobles. Ese me permite conservar el ranking y salir en una buena posición en el Mundial. Vengo de un par de días de un resfrió que me complico a la hora de entrenar pero por suerte ya paso y la verdad es que llegó muy bien al evento. También se va realizar en el Yachting Golf Club y vamos a ir con un grupo de unos 14 adultos de Cerutti Team. Es un muy buen torneo” subrayó Pablo. Con relación a los más chicos el Profesor manifestó: “Habíamos proyectado jugar tres nacionales en este 2018. Jugamos en Corrientes, el mes que viene vamos a ir a Resistencia y a fin de año los queremos llevar a Posadas. La intención es esa y encarar un 2019 con el doble de torneos. Hoy por hoy manejamos la posibilidad de llevar más de 10 chicos”. Para cerrar Cerutti contó: “Este fin de semana fue increíble en cuanto al tiempo y la pasamos muy bien en club. Hicimos un torneo interno, para pasar un gran finde en familia y jugaron más de 30 tenistas. A los que se quieran acercar al club lo pueden hacer de 14 a 23 horas todos los días en Federación Médica”.