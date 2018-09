Cumple del Gym Terapéutico

Este miércoles a las 9, en el estadio Centenario, se realizará la gran fiesta para celebrar el cumpleaños número 18 del Gimnasio Terapéutico. Se viene un gran festejo para los adultos mayores que concurren a los diferentes Gimnasios Terapéuticos ya que en agosto se cumplieron 18 años de tarea de este servicio que brinda el Gobierno de Formosa a través de la Subsecretaria de Deportes y recreación Comunitaria.



Comenzará el acto formal de los festejos a las 9 en el Centenario y luego se cumplirá este encuentro participativo con todos los gimnasios con dos objetivos base: divertirse y festejar. Ibrahim Fonseca, Director del Terapéutico, valoró el acompañamiento permanente que han tenido: “Han hecho un esfuerzo muy importante todos los que trabajan conmigo y especialmente las máximas autoridades de la provincia que nos han apoyado y han hecho posible que nuestros adultos mayores reciban un tratamiento de calidad que es sumamente costoso y en este caso es gratis. Tienen en el Gimnasio Terapéutico su segundo hogar. Pasaron alrededor de 15000 formoseños en estos 18 años. El terapéutico tiene una característica, no es que el médico te receta infrarrojo y tu vas y te lo das, tu llegas te dan el tratamiento porque es integral pero además te quedas a hacer prevención de salud, a mantenerte más saludable, a rejuvenecer.” El Terapéutico ha crecido mucho en 18 años. Lo remarcó Fonseca: “En capital en estos momentos tenemos cinco gimnasios, en el Centenario, en el Polideportivo La Paz, en la EPET Nº 7 en el Circuito 5, en el Anexo de la Caja de Previsión Social y tenemos uno que para nosotros es muy sensible en el Lote 111 que hace un mes abrimos y estamos luchando. Mucha gente necesita y nos satisface mucho estar en ese lugar. Tenemos un grupo de profesionales de la salud que nos acompañan, cada gimnasio tiene un kinesiólogo, no es solamente Gimnasia Terapéutica, tenemos varias actividades, danza terapia, fisioterapia, kinesiología y lo fundamental es la gimnasia terapéutico. Suplimos los medicamentos por ejercicios físicos que son muy regulados y que tienen que ver mucho con la patología que padece el individuo con el objetivo de mejorar físicamente”.