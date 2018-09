Schaffer del Cerutti Team campeona en Py

Alejandra Schaffer es una de las tantas deportistas que elige Cerutti Team para practicar y jugar en diferentes torneos, el hermoso deporte de la raqueta. Días pasados jugó y ganó en la vecina ciudad de Asunción y en estas líneas nos detalla acerca de ese certamen.

“En su momento me tocó competir en el Torneo Rakiura y esta vez jugué en el Abierto Yacht Golf Club de Asunción. Jugué en la Categoría C Dobles Damas y lo hice con Fátima Codas de Asunción y jugamos dos partidos en día sábado, donde ganamos dos partidos, uno por 9-3 y el otro 9-1. El domingo en semis 9-4 y la final 6-1 y 7-5 a una pareja de Paraguay” destacó la tenista. “Pasó algo muy particular y es que era la primera vez que jugamos con Fátima y en la cancha se dio una química que hizo que pareciera que no lo era. Quiero destacar que la organización a cargo de Mara Colman fue espectacular. Nos recibieron muy bien, nos hicieron sentir como en casa” subrayó Alejandra. Sobre sus orígenes en el tenis y lo importante de entrenar, Schaffer dijo: “Jugaba tenis desde pequeña, deje por un tiempo y desde hace dos año volví a entrenar bajo las ordenes de Pablo Cerutti. La semana es clave a la hora de entrenar. Lo hago tres veces por semana, una hora y media cada clase. Como en toda clase apuntamos primero a la parte física, con una entrada en calor y luego la clase en sí. El objetivo siempre es divertirse, pero lógicamente que buscamos ganar. La idea es salir a competir en otras provincias. A las mujeres que se quieran acercar les digo que en Cerutti Team se da un ambiente muy familiar. En mi lo hacemos todos los integrantes de la familia. Mi esposo juega y lo hacen mis hijos de 8 y 4 años. La idea es hacer deporte, jugar, competir y pasarla en familia”. Destacada labor para cuatro Malena Romay y Magali Romay jugaron en dobles femenino en la Categoría A, donde accedieron a las semifinales, logrando de esta manera meterse entre las cuatro mejores parejas de la categoría. En la rama masculina Luciano Saine y Dario Vestel jugaron dobles masculino en Categoría C, donde accedieron a 4° de final y lograron estar entre las ocho mejores parejas del certamen. Narella Villis en Corrientes La joven tenista Narella Villis de Cerutti Team jugó el Torneo Nacional de Menores que se llevó a cabo en Corrientes. Narella llegó a las semis de la Ronda de ganadores y luego ganó el certamen de la ronda de perdedores.