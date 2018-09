Narella participó del Nacional Grado 2

La joven Narella Villis participó en las últimas semanas de un Torneo Nacional de Menores Grado 2 en Corrientes. De ese torneo y de lo que se viene, nos habla una de las grandes promesas de Cerutti Team. "En el Singles fueron cinco partidos los que jugué y en el Dobles con mi compañera Daniela Barrios jugamos dos partidos. En el Singles llegue a semis de la Ronda de ganadores y luego me tocó competir y ganar la Ronda consuelo. En el Dobles llegamos hasta la final. Jugué en la categoría Sub 12. Fue un muy buen nivel donde las nenas de la región juegan muy bien y cada vez son más competitivas” destacó la joven raqueta formoseña.



Ahora se viene un certamen Grado 3 en Resistencia en este fin de semana y la jovencita así lo palpita: “Nos toca ir con gran mayoría de los chicos que trabaja en el club. Somos nueve que vamos a jugar y con la expectativa de hacer un buen papel. Voy a jugar Singles y Dobles de Sub 12. En la semana hicimos mucho hincapié en lo psicológico, lo físico, hicimos canasto de drive, saque, y jugadas de puntos para ver el nivel de cada uno”. Para cerrar Narella subrayó: “Ojala podamos traer varios premios para Formosa. Me vendría muy bien poder hacerlo, pero sobre todo quiero que el equipo pueda ganar en este y los torneos que se avecina”.