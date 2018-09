En dos frentes

Los alumnos de la Escuela de Tenis Cerutti Team tuvieron un fin de semana de variada acción con torneos en Formosa y la capital chaqueña. En el evento organizado por el Club Náutico Formosa, Cerutti Team dijo presente a través de Nora Scofield, Melania Brollo, Vladimir Astrolog, Verónica Bigatti, Joaquín Romea, Joaquín Vilardell, Lucas López, Marcela Guerra, Sonia Espinoza, Luis Mauriño, Tomás Caballero y Matías Jiménez.



El torneo se llevó a cabo el pasado fin de semana, fue el tercero organizado por el Club Nautico y los logros para Cerutti Team llegaron a través de Nora Scofield, Marcela Guerra y Sonia Espinoza en el Dobles Femenino y Luis Mauriño y Tomás Caballero en el Dobles Masculino. Otro jugador que levantó un trofeo fue Joaquín Romea. El pasado fin de semana se desarrolló en Resistencia un torneo de Menores grado 3 y nueve fueron los chicos que viajaron de la escuela que dirige Pablo Cerutti. Se realizó en el Club Regatas, bajo la supervisión de Federación Cahqueña de Tenis. Por Cerutti Team viajaron: Narella Villis y Luciana Maglietti en Sub 12, Rita Escobar Maggioni en Sub 10, Iván Rosso y Leandro Gastón Sanguina en Sub 10 y Juan Martín González Cáceres, Ignacio Armoa, Leandro Venica e Isaías Padrón en Sub 12. Fueron tres mujeres y seis hombres en u importante certamen de carácter nacional. Iván Rosso arribó a la final Consuelo en Sub 10, Ignacio Armoa hizo lo propio en Sub 12, además Narella Villis y Luciana Maglietti fueron finalistas del Dobles de Sub 12.