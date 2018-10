Genes en los JJOO de la Juventud

Mercedes Genes será una de las formoseñas presentes desde este sábado en Los Juegos Olímpicos de la Juventud que tendrán lugar en Buenos Aires. Es árbitro de taekwondo y entrena en el Club Sarmiento para crecer día a día en este hermoso deporte. “Estoy muy emocionada y muy ansiosa por esta posibilidad. El miércoles viaje y ya estamos a casi nada del comienzo de una experiencia única. La noticia la supe en febrero de este año. Me dijeron que estaba convocada para integrar el plantel de árbitros del taekwondo y les dije que sí” empezó contando Genes. Sobre sus inicios, Mercedes dijo: “Hace 12 años que practico este deporte. Empecé a los 13 años en cierta forma obligada por mi padre, pero después me terminó gustando mucho y lo seguí practicando. A los 18 años me recibí de cinturón negro y una vez que logré eso, empecé la carrera de arbitraje. Hoy por hoy soy la Jefa de Arbitraje de la Federación Formoseña de Taekwondo y es el sexto año que representó a la provincia en todos los eventos que sean de índole nacional e internacional” “En su momento cuando practicaba el deporte notaba que a los árbitros les faltaba esa pasión para hacer su tarea. No lo tomaban con seriedad y eso me molestaba y lo quería cambiar. Quería hacer algo y obviamente la idea de viajar era algo que me motivaba. Me tocó ir a Paraguay y cinco veces a Buenos Aires al G1, donde se suman puntos para el Ranking Olímpico” expresó sobre los motivos que la llevaron a ejercer el arbitraje. “Somos cuatro hermanos y todos cinturones negros. Trabajamos en el Club Sarmiento donde la verdad es que estamos muy cómodos. Uno de mis hermanos es Profesor, los otros dos se dedican a practicar el deporte y yo me dedique al arbitraje. Tengo que estar siempre actualizada por eso entreno. En el aspecto reglamentario el taekwondo cambia mucho y se va adaptando a los cambios que lleguen a través del uso de la tecnología. Se busca una competencia más dinámica, más justa y más atractiva” subrayó la formoseña. Para cerrar, Mercedes manifestó: “Los Juegos Olímpicos de la Juventud son algo único para nosotros. A los árbitros nos da una experiencia mayor. Somos 14 árbitros de todo el país. Ser uno de los pocos árbitros la verdad que es motivo de orgullo. Tenemos que estar disponibles de 8 a 21, full time y ayudar en todo lo que se pida. Son 4500 competidores, muchos países con representantes y algo que va a ser inolvidable. Le quiero agradecer a mi familia y al club por darme la chance de entrenar y poder crecer día a día”.