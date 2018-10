Cerutti en el Mundial Senior

Hoy lunes Pablo Cerutti debuta en el Mundial Senior de Tenis en que se desarrolla en Miami, Estados Unidos. El formoseño viajó el pasado viernes rumbo a ese país y hoy sale a escena en la competencia por equipos. Este lunes el debut es contra Canadá y el martes llegará la hora de medirse ante Francia, el Campeón del Mundo. “Estoy muy bien, me siento con mucha confianza, la verdad es que a diferencia de otros torneos, estoy un poco nervioso. Es el torneo más importante de mi carrera y tal vez el hecho de estar solo, es decir viajar sin nadie de Formosa hace que los nervioso crezcan, pero ya enfocado en el debut. Ya pude entrenar y eso me relajó, pero es la ansiedad lógica de estar representando a mi país. Es el primer mundial que voy a jugar en mi carrera, es como una gran oportunidad que el tenis me da. Del equipo soy el único que soy del interior del país y la verdad es que hay mucha gente que me ayuda” sostuvo Cerutti en torno a lo que representa este viaje a tierras norteamericanas. “El Mundial se divide en dos. Primero se juega por equipos, donde yo voy número uno del país en Más 35 años. Voy a jugar Singles en donde hay 19 países inscriptos. La segunda semana es un Mundial individual donde juego Singles, Dobles Caballeros con un chileno y Dobles Mixtos con una jugadora de Resistencia que es la numero uno del Mundo en Más 40 Femenino. Son tres torneos para la segunda semana y la primera se juega todos los días y es eliminatorio y luego se definen los puestos. El torneo es en Miami, se juega los 15 días en esta ciudad y la superficie es un polvo de ladrillo verde, que es un poco más rápido que el tradicional” explicó la raqueta formoseña. Para cerrar Pablo subrayó: “Que sea polvo de ladrillo es bueno. Vamos a ver cómo son las pelotas, ojala que sean lentas. Lo positivo es que la primera semana al ser por equipos, jugas todos los días. Tenemos un buen equipo, hay muy buenos jugadores y la idea es hacer un muy buen papel. La idea es emplear la mejor estrategia para el mejor pape posible. Voy a hacer el único argentino que se queda para la segunda semana, así que todo lo que juego en la primera será clave para llegar bien a esa segunda semana. Quiero agradecer a toda la gente que me apoyó para este viaje. Fueron muchos los que lo hicieron desde lo afectivo hasta lo económico. Es un viaje muy especial”.