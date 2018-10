De la mano de la natación

Sender David Leiva es un ejemplo de superación, un claro ejemplo de que con esfuerzo y dedicación todo se puede. El Club Oasis Formosa es parte importante en el presente de este deportista que en las próximas líneas nos cuenta su historia de vida y un presente a pura competencia.





“Hace un año tuve un problema de salud muy bravo. Tuve un aneurisma de aorta, no me daban muchas esperanzas de vida, pero salí adelante y una vez que dejé el hospital no me quede quiete. Empecé enseguida con la rehabilitación, el médico me recomendó nadar y la verdad es que encontré con un deporte que no conocía y que me entusiasmó como no creía. La verdad que me engancha y ahora lo quiero llevar a la competencia” empezó contando Sender.

“Yo trabajo en Vialidad Nacional y todos los años se hacen las Olimpiadas Viales Nacionales y esta vez viajamos a Neuquén. Me animé y lo voy a hacer en Natación además de tenis de mesa, ajedrez y padel. Se extiende al 3 de noviembre y son 1500 personas de todo el país. Vinimos cerca de 35 personas desde Formosa y la idea es participar, competir y representar a la provincia de la mejor manera posible” contó Leiva.

Sobre cómo se dio su llegada a Oasis Formosa, Sender manifestó: “Me lo recomendó un amigo. El hace boxeo y natación en el club y como sabía que necesitaba hacer actividad física por mi problema de salud, me hizo saber del club y la verdad es que estoy muy conforme. Tiene todas las comodidades que uno necesita para entrenar y para estar en un clima agradable. Al principio venia tres veces por semana y ahora ya lo hago de lunes a viernes. Siempre tengo un profesor a mi lado, que me aconseja, que me guía. La verdad es que estoy bien de salud, físicamente mejoré un montón y le agradezco al club por este espacio. La natación es un deporte espectacular, lo recomiendo, a mí me cambio la vida”.