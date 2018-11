Mas Olimpiadas Municipales

Durante la semana se concretaron nuevas rondas de competencias correspondientes a las disciplinas de fútbol playa y canotaje en las Olimpiadas Municipales 2018, que convocan a equipos representativos de las distintas áreas de la comuna capitalina. A continuación se detallan los resultados registrados en las distintas disciplinas: Fecha 1 - Competencia de canotaje Categoría Libre Femenino Dirección de Transporte 1 punto - Colman Reginalda - Ramos Cristina Dirección de Transporte 2 puntos - Alcaraz Rosa - Flaska Matilde Dirección de Financiamiento y Desarrollo Local 3 puntos - Vega Elsa - Salinas Guadalupe Categoría Mixto Primera Manga Dirección de Turismo 1 punto - Abreu Natalia - Aguirre Víctor Dirección de Turismo 2 puntos - Lotto Catalina - Cook Raul Dirección de Transporte 3 puntos - Chávez Leticia - González Emilio Segunda Manga Dirección de Deportes 1 punto - Pintos Pedro - Alcaraz Rosa Dirección de Deportes 2 puntos - Villalba Alejandro - Romero Claudia Dirección de Financiamiento y Desarrollo Local 3 puntos - Vega Elsa - Rivero Laureano Fútbol 7 Libre - Tabla de posiciones Zona A 1- Parque 16 2- Hacienda 13 3- Recursos 10 4- Agencia Rec. 9 5- Gestión 9 6- Subsecretaría 9 7- Manantial 9 8- Concejo 6 9- Prevención 3 10- Supervisores 0 Zona B 1- Intendencia 16 2- Tránsito 13 3- Catastro 12 4- Transporte 12 5- Espacios Verdes 7 6- Deportes 6 7- Turismo 4 8- Financiamiento 3 9- Asuntos Administrativos 3 10- La Banda 0 Categoría Veteranos - Tabla de posiciones 1- Bromatología 14 2- Tránsito 13 3- Espacios Verdes 13 4- Fotheringham 12 5- Parques 10 6- Deportes 9 7- Gestión 5 8- Supervisores 5 9- La Banda 0 10- Hacienda 0 Resultados del Fútbol 7 Libre Gestión Ambiental 1 (Calonga Fernando) - Parque 2 (Gómez Cristian - Rodríguez Bernardo) Transporte 0 - Tránsito 4 (Arce Fabián 1 - Riquelme Gerardo 2 - Escobar Miguel 1) Secretaría de Hacienda 0 - Agencia de Recaudación 1 (Olmedo Walter) Recursos Humanos 1 (Benítez Darío) - Supervisores de Barrido 0 Deportes 1 (Ramírez Ramón) - Asuntos Administrativo 1 (Mereles Hugo) Intendencia 2 (Gómez Oscar 2) - Financiamiento 1 (Silva Matías) Manantial 0 - Concejo 1 (Almeida Roberto) Concejo 1 (Arruga Hugo) - Prevención 0 Cultura 0 - La Banda 0 Espacios Verdes 0 - Catastro 1 (Ayala Eduardo) Programación día jueves 1 Fecha N° 9 - Fútbol Playa (categoría veteranos) 18: 30 hs. Cancha 1 - Deportes vs Fotheringham Cancha 2 - Tránsito vs Parques Cancha 3 - Espacios Verdes vs Supervisores 18: 50 hs. Cancha 1 - Hacienda vs Gestión Ambiental Cancha 2 - Bromatología vs La Banda *Partido pendiente Cancha 3 - Gestión vs La Banda Fecha N° 9 - Fútbol Playa (categoría libre) 19:00 hs Hacienda vs Prevención 19:25 hs Agencia vs Manantial 19:50 hs Gestión vs Subsecretaría 20:15 hs Concejo vs Recursos Humanos 20:35 hs Parques vs Supervisores 21:00 hs Tránsito vs La Banda 21:25 hs Concejo vs Prevención 21:50 hs Tránsito vs La Banda 22:15 hs Cultura vs Deportes 22:40 hs Intendencia vs Transporte 23:00 hs Espacios Verdes vs Asuntos Administrativos 23:25 hs Catastro vs Financiamiento Voley Mixto - Playón Municipal Zona A 22 hs Concejo vs Dirección de Zoonosis Zona B 22.45 hs Bromatología vs Deportes Zona A 23.30 hs Hacienda vs Subs. Deporte, Cultura y Turismo