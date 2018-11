Cerutti va por la gloria y la historia

Más que inolvidable es la tarea del formoseño en el Mundial Senior que se desarrolla en tierras Norteaméricanas. En el marco de las semifinales del Singles de Más 35, Cerutti derrotó al francés Bonami y se metió en la gran final por el título. El de nuestras tierras va por la gloria.

En un partido duro como todo en el que juegan dos de los mejores cuatro del certamen, el formoseño se llevó la victoria por un 7-5 6-3 ante un Maxime Bonami que es el 1 del Mundo en la categoría y sin dudas uno de los mejores jugadores. Ahora Pablo disputará la gran final ante el holandés Romano Frantzen que en semis dejó en el camino al canadiense Henry Choi por 6-7(6) 6-4 7-6(4). Será este sábado, en la tarde de Miami. A minutos de haber ganado su partido Cerutti se contactó con sus seguidores vía Facebook y expresó lo siguiente: “Este es un momento único. Entre 128 jugadores, solo quedamos dos y uno es formoseño. Me emocione mucho apenas terminó el juego y le quiero dedicar esto a mi provincia, a mi familia y a toda la gente que ama el deporte, porque yo soy un fanático del deporte. Esto es un mundial, donde uno compite con gente que vive del tenis, que juegan por plata y que son profesionales. Vine con mi bolsito, la luche, me desgarre, pero seguí, corrí y es difícil explicar lo que me pasa ahora. Estar solo, lejos de mi gente no es fácil. Silvina Delgado mi compañera de Dobles Mixto me acompaña, vino a ver mi partido y es un apoyo muy grande. Se lo quiero dedicar todo esto a mi mamá, mi papá, mi hermana, mis sobrinos, mis tíos, a Formosa y a mi país. Voy por más, quiero el título”.