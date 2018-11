Cerutti campeón Mundial

Pablo Cerutti se metió en la historia grande del deporte de nuestra provincia. El tenista formoseño se quedó la final del Mundial Senior de la Categoría Más 35 y de esta manera se consagró campeón del mundo. Era el objetivo que se había planteado a inicios del 2018, el de poder jugar el mundial. A medida que fue avanzando de ronda ese sueño se fue agigantando y este sábado en Miami derrotó al holandés Romano Frantzen en la gran final de su categoría.

En la final el formoseño empezó perdiendo por 6 a 1 pero lo dio vueltas con un claro 6-1 y un 6-4 que le dio la gloria. El camino al titulo -1° Ronda vs. Jonathan Sucupira de Estados Unidos por 6-4 3-0 (Abandono). -2° Ronda vs. Vipin Sirpaul de India por 6-0 6-0- -Octavos vs. Jasper Smit de Holanda por 5-7 7-5 6-3. -Cuartos vs. Mark Burgos de Francia por 7-5 6-4. -Semis vs. Maxime Bonami de Francia por 7-5 6-3. -Final vs. Romano Frantzen de Holanda por 1/6 6/1 6/4. La palabra del Campeón: “Salí campeón del mundo (lagrimas). Gane el Mundial de Tenis, se lo dedico a mi familia, a mis amigos, a los padres y a los chicos de Cerutti Team, a la gente de Federación Médica, a los amantes del deporte, yo amo el deporte, a mi país y muy especialmente a mi Formosa”.