A pura carrera

En la mañana del domingo, más de un centenar de competidores, representando a distintas áreas comunales, tomó parte de la vibrante prueba de trail-running, en el marco de las emocionantes Olimpiadas Municipales 2018. La atractiva competencia se desarrolló en un circuito donde los atletas estuvieron en contacto pleno con la naturaleza, disfrutando de una carrera que presentó diferentes obstáculos y ofreció momentos altamente emotivos. Así quedaron las posiciones: Cat. Libre Masculino 1- Silguero Darío (Recursos Humanos) 2- Cuenca Javier (Recursos Humanos) 3- Caballero Antonio (Asuntos Administrativos) Cat. Libre Femenino 1- Pereyra Camila (Secretaría de Hacienda) 2- Rios Karen (Recursos Humanos) 3- Lugo Roxana (Deportes) Cat. Veteranos Masculino 1- Balderrama Nelson (Banda Municipal) 2- Alfonso Martín (SITRAMF) 3- Vega Gustavo (Deportes) Cat. Veteranos Femenino 1- Alcaraz Selena (Transporte) 2- Bogado Vanesa (Transporte) 3- Benítez Rosa (Mesa de Entradas) Campeonas de Canotaje Elsa Vega y Guadalupe Salinas, representantes de la Dirección de Financiamiento y Desarrollo Local, se consagraron campeonas en la categoría canotaje femenino. En segundo lugar quedaron Rosa Alcaraz y Karina Flaska, de la Dirección de Transporte, mientras que la tercera ubicación la ocuparon Reginalda Colman y Cristina Ramos, de la Dirección de Transporte. Lunes con varias finales Este lunes 5 se jugarán las semifinales y finales de numerosas disciplinas en la continuidad de las Olimpiadas Municipales. El programa a desarrollarse es el siguiente: Básquet - Final 22 hs - Secretaría de Hacienda vs Dirección de Deportes Fútbol 5 de playa - Mayores de 45 años Semifinales - Cancha 1 17.30 hs - Fotheringham vs Espacios Verdes Cancha 2 Parque vs Dirección de Bromatología Semifinales - Futbol playa femenino Cancha 1 18 hs - Dirección de Deportes vs Fotheringham Cancha 2 Concejo Deliberante vs Obras Públicas Voley playa - Femenino y Masculino Semis y Final 16 hs- Femenino - Semis Dirección de Deportes vs Concejo Deliberante 16.30 hs - Masculino - Semis Dirección de Deportes vs Dirección de Hacienda. Final Femenino 17 hs - Agencia de Recaudacion vs Ganador de la Semi 17.30 hs - Final Masculino Intendencia vs Ganador de la Semi Voley Mixto - Semifinal 19 hs - Secretaría de Hacienda vs Dirección de Recursos Humanos 19:45 hs - Dirección de Deportes vs Concejo Deliberante 21:15 hs - Final (entre ganadores de las semis) Fútbol tenis - 16.30 hs - Finales Parejas clasificadas: Escurra - Barreto (Fotheringham), Ramírez - Del Valle (Deportes), Roldán - Nuñez (Concejo Deliberante) y Villalba - Eli (Deportes) Torneo de loba Se definirá a las 20 hs en el Complejo Municipal " Los iglús" Finalistas: Miriam Solís (Dirección de Recurso Humanos) Villalba Nidia (Dirección de Financiamiento y Desarrollo Local) Echazu Silvia (Dirección de Deportes) Carolina Castaño (Dirección General de Mesa de Entradas)