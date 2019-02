"Es un recorte al deporte y su desarrollo"

El presidente Mauricio Macri volvió a utilizar un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) para materializar la Agencia de Deporte Nacional en reemplazo de la Secretaría de Deportes. En los considerandos de la norma, la Casa Rosada justificó la medida al entender que "deviene necesario un reordenamiento normativo que permita la toma de decisiones y ejecución de las políticas vinculadas al fomento del deporte en forma ágil y eficiente". Al respecto, el subsecretario de de Deportes y Recreación Comunitaria de Formosa, Mario Romay, reprochó la decisión del Gobierno Nacional diciendo que se trata de "un avance más hacia lo que todos presentimos que se viene que es un recorte al deporte argentino y a su desarrollo".



Para el funcionario, esta degradación de la Secretaría de Deportes a una Agencia "está disfrazada en el sentido de que dicen que sería para conseguir recursos mixtos entre el Estado y los privados", haciendo notar que "preocupa mucho esta situación a todos los deportistas". "Está claro que va a haber un recorte en la partida presupuestaria que el Estado Nacional le va a dar al deporte argentino, ya que al ser una Agencia le da la posibilidad de que la misma pueda conseguir distintos sponsors, pero hay deportes que no son tan vistos, con lo cual no van a poder conseguir empresas privadas que quieran auspiciar", expuso. Ejemplificó diciendo que "en todo lo que es publicidad tiene que ser rentable, entonces, en los deportes masivos de alguna manera el retorno está garantizado, pero en los deportes que no son tan populares va a costar; ahí se tendrá que ver la gestión del titular de Deportes, Diógenes de Urquiza, a ver si tiene la capacidad de convencer a los sponsors privados para que auspicien en líneas de deportes que sí o sí necesitan el aporte estatal". "Lo más preocupante es que según se dice en el fondo está la venta de inmuebles para desarrollos inmobiliarios y el deporte argentino necesita que se siga sumando infraestructura deportiva y no que se vendan las tierras para hacer otros tipos de negocios", advirtió el subsecretario Romay. En ese sentido estimó que el DNU firmado por Macri "puede llegar a tener algún revés en la Justicia porque me parece que no reviste cierta urgencia en este momento, sino otro tipo de decisiones". Consultado si con esta decisión de la Nación continuarán los Juegos Evita, el funcionario provincial opinó que "en este año que es electoral tengo la plena seguridad que van a seguir haciéndose", informando que "el 12 y 13 de febrero en Buenos Aires tenemos la primera reunión sobre este tema con todos los representantes provinciales, donde también se hará la presentación de la nueva autoridad, De Urquiza, quien si bien asumió en diciembre como secretario de Deportes ahora estará al frente de la Agencia". En Formosa, lo contrario Sobre el constante desfinanciamiento al deporte argentino que viene realizando la gestión de Macri desde que asumió la Presidencia, Romay remarcó que "es una muestra más de su forma de pensar, ya lo venimos hablando desde hace muchísimo tiempo en una provincia como Formosa, donde el gobernador Gildo Insfrán nos anunció que todos los programas deportivos de índole provincial iban a continuar sin ningún tipo de recorte". "Lo dice siempre nuestro Gobernador, no es que se están equivocando con este tipo de decisiones que toman, sino que es la forma de pensar que tienen -remarcó-. Ante esto, nosotros tenemos que seguir fortaleciendo nuestro espacio, donde claramente nuestro pensamiento es totalmente inclusivo y es seguir brindando la oportunidad para un montón de niños y niñas puedan insertarse en el deporte, tengan o no la posibilidad económica, desarrollándose cada uno en su deporte y teniendo una formación integral". Finalmente subrayó el subsecretario de Deportes de Formosa valoró que "desde el punto de vista de que una escuela se construye con un polideportivo a tres metros del aula, estamos hablando de que el deporte para nosotros en Formosa como formador es muy importante".