Aguará hockey inicia temporada

El hockey del Club Aguara inicia esta semana sus actividades, con la preparación física de sus jugadoras para encarar los importantes desafíos de este 2019, por lo que convoca a su plantel y también a quienes deseen empezar dicho deporte el día jueves 14 a las 21.30hs , las categorías que iniciaran esta actividad son las juveniles sub 18 y Primera, por lo cual invitan a acercarse para conocer los aspectos en el que se desarrollaran está importante etapa de formación y conformación de los equipos. Asimismo cabe mencionar que las categorías juveniles también tendrán su etapa de pretemporada con las divisiones sub 12, sub 14 y sub 16 por lo que convoca a sus jugadoras y aquellas que quieran sumarse a estos equipos a participar al primer encuentro este sábado 16 a las 15.30 en el predio del club . Las demás categorías infantiles y mamis darán inicio a su temporada 2019 en el mes de marzo y oportunamente se estará informando horarios y días de los entrenamientos de los respectivos equipos, aguardan con ansias el inicio de la temporada oficial para sumar más socios a esta gran familia zorruna.