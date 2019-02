CayPe ganó en la Playa

El rugby tuvo su Provincial de los Juegos de Playa clasificatorio para el Nacional de fin de mes que se hace en Puerto Madryn. Caza y Pesca A fue campeón superando en la final a San Cipriano. En el Club 8 de Diciembre se realizó la competencia organizada por la Subsecretaria de Deportes y Recreación Comunitaria con la participación de siete equipos que estuvieron agrupados en tres zonas. En la A compitieron Chaja y San Cipriano; en la B, Caza y Pesca A y Caza y Pesca Boys –estaba inscripto Qompi pero no se presentó-; y en la C, Aborigen A, Aborigen B y Aguará.

Cada equipo jugó dos partidos por zona y desde allí surgieron los cuatro semifinalistas con los cruces determinados de la siguiente manera: el primero de la zona A jugaba con el primero de la zona C y el primero de la zona B con el mejor segundo de los tres grupos. De esta manera se armaron las semifinales con San Cipriano venciendo a Aborigen B por 11 a 2 y Caza y Pesca A superando a Aguará 10 a 5. Vino la definición con la victoria de Caza y Pesca A sobre San Cipriano por 8 a 5. La jornada tuvo un total de diez partidos que fueron controlados por los árbitros de la Unión de Rugby de Formosa, Brenda Camacho y Gastón Alegre. El torneo contó con la correspondiente atención médica a cargo del kinesiólogo de la Subsecretaria de Deportes, Guillermo Rolla, y la asistencia de una ambulancia. El equipo de Caza y Pesca A ahora representará a Formosa en los Juegos Nacionales de Playa que se inician a fin de febrero en Puerto Madryn. Los jugadores que ganaron este derecho son Rodrigo Velázquez, Juan Pablo Fernández, Daniel Luque, José Mazacote, Darío Ibarra, Antonio Idoyaga, Lucas Biloni y Federico Cabral.