El Handbol de Defe juega en Corrientes

Del 2 al 4 del Corrientes, los equipos de handbol del club Defensores de Formosa, Masculino y Femenino, serán parte de la Copa Carnaval en Corrientes, evento que congrega a los mas fuertes de la región ya también suma invitados de Paraguay. “Es un torneo muy bueno, libre y con muy buenos equipos, también van a ir de Paraguay, es un torneo de nivel y eso nos vendrá bien para exigirnos y crecer”, dijo el DT Antonio Pineda quien estará esta temporada a cargo de ambos planteles. Jugadores y jugadores de Defensores de Formosa se preparan para afrontar el primer compromiso de la temporada; Pineda será quien tenga a cargo una vez mas el plantel de los hombres que el año pasado fueron subcampeones en ambos torneos de la Federación Formoseña; mientras que será su primera temporada al frente de las mujeres –campeonas 2018-, “Tengo que agradecer al club Defensores de Formosa por confiar en mi y dirigir ambos equipos. Ahora nos estamos preparando para la Copa Carnaval en Corrientes el 2,3 y 4 y que será también de preparativo para el Apertura local y luego el Regional en Montecarlo, Misiones”, dice Pineda. El torneo correntino tiene además de los formoseños a equipos como SUA de Paraná, CASLA de Santa Fe, San Patricio de Corrientes o Guatambú de Misiones entre los hombres en tanto que entre los inscriptos femenino se sumaron por ejemplo Guatambú, Chaco For ver o CASLA. “Ahora estamos en etapa de armado del equipo, mas aun en el Femenino porque el del Masculino sigue como el año pasado con algunas modificaciones”, dice Pineda quien agrega respecto al próximo compromiso del club que “el resultado siempre es importante, entramos a ganar pero tampoco vamos a sufrir tanto por eso porque recién arranca el año y hay muchas cosas por ajustar”. Lo que hace al Masculino hay que mejorar para poder agurar un poco mas el resultado, siempre está la incertidumbre del resultdo pero al estar ma sprearado ma schances d euqe se apositivos; el año pasado las finale sfueorn muy peladas y no tuvimos suerte en ese sentido pero me reconforta en que estamos siempre enetre los dos mejores equipos de la Provincia. Respecto a sus dirigidos manifestó el experimentado entrenador que “En el plantel Masculino se sumaron chicos de Ingeniero Juárez, chicos del club de Niños que los tenía en Inferiores y en el Femenino vinieron chicas de San Lorenzo, una larga historia con Ellas porque cuando empecé con el handbol empecé con ellas en Instituto, después se fueron a Independiente y luego a San Lorenzo y ahora las tengo acá y a las chicas del club Yo las tuve en San Martín, así que estoy seguro que vamos a poder armar un equipazo”. También Pineda se refirió a la actualidad de la disciplina en la Provincia, “Estamos en crecimiento, hay que ser concientes de que pasando el Bermejo hay otro nivel al cual nos acercamos cada vez mas; hace cinco años cuando empezamos con todo esto lo veíamos lejos, viajábamos para ver si perdíamos por 20 o por 30 pero ahora le hacemos frente, el año pasado le ganamos a San Patricio que es uno de los mas fuertes de Corrientes, y así vamos mejorando”, dijo Pineda.