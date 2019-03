El Femenino de Defe subcampeón

Los equipos de handbol del club Defensores de Formosa, Masculino y Femenino, formaron parte recientemente de la 8° edición de la Copa de Carnaval en Corrientes con los mejores elencos de la región y donde el plantel Femenino fue subcampeón de la competencia mientras que el Masculino culminó en el quinto lugar. La primera experiencia de la temporada para el handbol de Defensores de Formosa tuvo lugar en Corrientes, donde se realizó el ya tradicional torneo Copa Carnaval del cual forman parte los equipos de elite de esta parte del país que en esta oportunidad tuvo representación local, chaqueña, santafesina, misionera y de nuestros planteles por Formosa. El plantel Femenino, a cargo de Antonio Pineda, llegó a jugar la final de la competencia en donde perdió frente a Chao For Ever 31 a 26 y luego de pasar la fase inicial con victorias sobre CASLA de Reconquista 30 a 16 con Silvana Candia y Flor Gómez marcando 6 goles cada una; luego derrotaron 29 a 11 a Panteras con 10 tantos de Silvana Candia y mas tarde 31 a 25 a Guataumbú de Misiones con 8 goles de Micaela Sosa. Fue la primera participación de este equipo de Defensores de Formosa en un torneo regional habida cuenta que varias de las jugadoras son nuevas en el club, llegadas muchas de ellas de San Lorenzo y en donde ya son bien conocidas por Pineda que las tuvo en anteriores elencos; esto sumado a la base del plantel de la pasada temporada, hará que el club Defensores de Formosa nuevamente sea protagonista en el torneo local como así también en sus participaciones regionales. Además la arquera Romina Campos se quedó con el premio a la valla menos vencida Por el lado del plantel Masculino, también conducido por Pineda, y que el año pasado había salido subcampeón de los torneos de entre casa, se quedó con el quinto lugar luego de una muy buena primera fase con victoria por ejemplo frente a SUA de Paraná 34 a 33 y donde sobresalió Maximiliano Báez con 9 goles; de hecho el Chino, como se lo conoce, también fue goleador ante San Patricio de Corrientes con 10 tantos y CASLA de Reconquista con la misma cantidad. Debido a un triple empate y donde la diferencia de gol no favoreció al equipo formoseño, el equipo de Pineda se quedó con el quinto lugar. FEMENINO CASLA (Reconquista) 30 a 16 Panteras (Corrientes) 29 a 11 Guatumbú (Posadas) 31 a 25 Chaco For Ever (Resistencia) 26 a 31 MASCULINO SUA (Paraná) 34 a 33 San Patricio (Corrientes) 27 a 35 CASLA (Reconquista) 23 a 46