Nadaron en Oasis

El Club Oasis Formosa volvió a ser nuevamente centro de un evento deportivo importante para la ciudad y la provincia. Días pasados el club recibió a un muy buen número de nadadores en un torneo de carácter provincial. El evento contó con el más que importante apoyo de la Subsecretaria de Deportes de la Municipalidad de Formosa y un muy nutrido número de nadadores de los diferentes clubes capitalinos.

Todos los Resultados Pre Infantil A Masculino -1° Mateo Monzón de Náutico. -2° Lautaro Sabadin de Oasis. -2° Uriel Paulina de Náutico. -2° Martín Rotela de Vialidad. -3° Octavio González de Vialidad. Pre Infantil B Masculino -1° Naydú Guaymasí de Say Yu. -2° Guillermina Leiva de Náutico. -3° Sara Arias de Vialidad. Pre Infantil A Femenino -1° Emma Faitini de Náutico. -2° Agustina Argañaraz de Náutico. -3° Agostina Cañete de Náutico. Infantil 1 Masculino -1° Lautaro Moyano de Náutico. -2° Tiago Galarza de Vialidad. -3° Francisco Sotelo Oasis. Infantil 1 Femenino -1° Renata Pastor de Náutico. -2° Aylen Coria de Say Yu. -3° Martina Hermosilla de Oasis. Infantil 2 Masculino -1° Ignacio Cañete de Náutico. -2° Guillermo Avalos de Náutico. -3° Claudio Riquelme de Oasis. Infantil 2 Femenino de Náutico. -1° Oriana López de Vialidad. Menores 1 Masculino -1° Juan Manuel Calderón de Oasis. -2° Alfredo Pedrozo de Náutico. -3° Santino Pezoa de Oasis. Menores 1 Femenino -1° Alejandra Baisch de Vialidad. -2° Bianca Faitini de Náutico. -3° Guillermina Argañaraz de Náutico. Menores 2 Masculino -1° Facundo Retamar de Vialidad. -2° Alan Almirón de Náutico. -3° David Espinoza de Vialidad. Menores 2 Femenino -1° Lucía Morel de Oasis. Cadetes 1 Masculino -1° Benjamín Bogado de Vialidad. -2° Daniel Romero de Náutico. Cadetes 1 Femenino -1° Abigail Del Valle de Say Yu. Cadetes 2 Masculino -1° Lautaro González de Náutico. -2° Jorge Ramírez de Vialidad. -3° Juan Cruz de Náutico. Cadetes 2 Femenino -1° Victoria Corbalán de Náutico. -2° Sofía Giménez de Oasis. Juvenil 1 Masculino -1° Tiago Pastor de Náutico. -2° Leandro Olivera de Náutico. -3° Alejandro Retamar de Vialidad. Juvenil 1 Femenino -1° Constanza Cáceres de Vialidad. -2° Analia Alarcón de Vialidad. Juvenil 2 Masculino -1° Miguel Leiva de Náutico. Juvenil 2 Femenino -1° Araceli del Valle de Vialidad. Libres -1° Sebastián Sampayo de Náutico. -2° David Ortellado de Say Yú. -3° Pablo Giménez de Say Yú. Mayores -1° Patricia Farías de Náutico. -2° Marisel Medina Say Yú. -3° Noemí Salinas Say Yú.