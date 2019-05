Seven de Hymcaya en hockey

Con la más que destacable presencia de cinco equipos, se llevó a cabo el torneo de Hockey Mayores de 30 organizado por el Club Hymcaya. Fue en la rama femenina y se llevó a cabo en el Club de Arquitectos de la ciudad de Formosa. Hubo importantes premios y sorteos. Además de las organizadoras, estuvieron presentes Las Aliadas, Panteras Amancay de Pirané, Las Que me Importa y Las Vecinas de Castelli, Chaco. Jugaron más de 60 Mamis Hockey de la región.



La jornada dominical empezó a llevarse a cabo luego de las 10 horas, tuvo un breve parate en horas del mediodía y continuó hasta pasadas las 15 horas, cuando la lluvia ya hizo imposible la regular ejecución de los partidos. Solo dos juegos no se pudieron terminar por este motivo. HYmcaya como club organizador decidió cederles los puntos a las jugadoras de Las Aliadas y Las Vecinas. Todos los partidos 1-Las Que me Importa vs. Las Panteras-0 1-Las Vecinas vs. Las Aliadas-2 1-Hymcaya vs. Las Que me Importa-0 2-Las Panteras vs. Las Vecinas-0 3-Las Aliadas vs. Las Que me Importa-0 1-Las Panteras vs. Hymcaya-0 1-Las Que me Importa vs. Las Vecinas-0 1-Las Aliadas vs. Las Panteras-0 Posiciones finales: 1° Las Aliadas, 2° Las Panteras, 3° Las Que me Importa y 4° Las Vecinas. Desde el club Hymcaya se quiere agradecer al Club de Arquitectos por ceder el predio en forma desinteresada, a los que colaboraron para llevar adelante el torneo y todos los que se acercaron a disfrutar de una gran jornada del deporte del palo y la bocha.