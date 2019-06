Palo Santo y Las Lomitas los primeros

En el Polideportivo Cincuentenario se jugaron hoy miércoles las finales del Provincial de vóley, tanto en femenino como masculino, de los Juegos Juveniles Formoseños. Palo Santo fue el campeón entre las mujeres y Las Lomitas en varones.

En la rama femenina participaron once equipos que estuvieron en cuatro zonas. Este fue el detalle de cada una: Zona A: Palo Santo, Misión Laishí y El Potrillo. En la B, Formosa, General Belgrano y El Espinillo. En la C; Clorinda, Gran Guardia y Chirigüanos. En la D, Ibarreta e Ingeniero Juárez. La última jornada del torneo arrancó con las semifinales donde, con idéntico marcador de 2 a 0, Palo Santo se impuso a Clorinda, e Ibarreta a General Belgrano. Palo Santo no dejó dudas en la final para superar a Ibarreta también por 2 a 0 con un primer set de 25 a 19 y en el segundo lució con más confianza y contundencia para cerrar el partido con un favorable 25 a 11. El equipo campeón de Palo Santo contó con estas jugaadoras: Verónica González, Carla Velazco, Natalia Méndez, María Laura Méndez, Mikaela Escobar, Celeste Méndez, Irina Benítez, Sheila Schulz y Martina Acierno. El equipo de Ibarreta lo integraron: Diamela Barreto, Micaela Aguilar, Graciela Gómez, Rocío González, Julieta González, Yaqueline Zelaya, Melany Cáceres, Abigail Maza, Agostina Berbety y Carla Ruiz Díaz. En cuanto al Provincial en masculino, participaron diez equipos también en cuatro zonas. En la A estuvieron Las Lomitas, General Mansilla y Chirigüanos. En la B, Buena Vista, Formosa y El Chorro. En la C, Palo Santo y Clorinda. En la D, San Martín 2 y Gran Guardia. Las semifinales en masculino se jugaron de manera simultánea con las de femenino con una de las llaves que necesitó de tie break para tener ganador. Esta fue la que enfrentó a Las Lomitas y Clorinda con victoria para Lomitas por 2 a 1. En el otro duelo, San Martín 2 venció a Buena vista por 2 a 0. Llegó la hora de la final entre San Martín 2 y Las Lomitas donde estos últimos se quedaron con el triunfo en dos sets. En el primero de ellos terminaron al frente por 25 a 17 y en el segundo con un 25 a 19. El equipo campeón de Las Lomitas tuvo estos integrantes: Cristian Peloff, Enzo Acevedo, Maximiliano Yanacón, Enzo Romano, Emilio Peloff, José Galli, Patricio Ayala, Pablo Tejada, Patricio Tejada y Mauro Torres. Los jugadores de San Martín 2 fueron: Ignacio Pérez Baez, Mauro Alcaraz, David Schereibes, Marcelino Avila, Santiago Almirón, Mario Gill, Lautaro Reyes, Fernando Miranda y Sebastián Rodríguez. Con la presencia de cada una de las delegaciones que tomó parte de la competencia, cerca del mediodía se cumplió el acto de premiación donde todos los equipos recibieron su diploma de participación y luego llegaron las medallas para los tres mejores. En femenino el podio quedó con Palo Santo en el primer lugar, Ibarreta segundo y tercero General Belgrano. En masculino, al frente Las Lomitas, el escolta fue San Martín 2 y en la tercera ubicación quedó Clorinda.