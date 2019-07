Festejos en voley playa

En El Colorado terminó el Provincial de voley de playa de los Juegos Juveniles Formoseños. El equipo anfitrión, en masculino, fue uno de los campeones. En femenino, el premio mayor fue para Clorinda.

La competencia se desarrolló en el Camping Municipal de El Colorado con la participación de 21 equipos en la rama masculina y 19 en la femenina. La fase de clasificación se diagramó con los participantes en diferentes zonas quedando de esta manera: Masculino: Zona A: Riacho He Hé, Clorinda y El Colorado A. Zona B: Formosa, Buena Vista A y Gran Guardia B. Zona C: Los Chirigüanos A, Fontana y El Chorro. Zona D: Mansilla A, El Colorado B e Ibarreta. Zona E: Mansilla B, Pirané y Villafañe. Zona F: Buena Vista B, Gran Guardia A y Güemes. Zona G: Belgrano y Los Chirigüanos B. En Femenino: Zona A: Ibarreta B, El Colorado B y Belgrano B. Zona B: El Colorado A, Laishí A y Clorinda B. Zona C: Clorinda A, Tres Lagunas B y Palo Santo B. Zona D: Gran Guardia A, Belgrano A y Tres Lagunas A. Zona E: Laishí B, Palo Santo A e Ibarreta A. Zona F: Los Chirigüanos, Formosa y Gran Guardia B. En femenino, los elencos de Clorinda y Palo Santo llegaron a la gran final donde hubo victoria para Ailen Peralta y Marian Silva de Clorinda. Fue por 2 a 0 con parciales de 15 a 13 y 15 a 12. Mientras que en masculino hubo festejo para el dueño de casa. La pareja de El Colorado se impuso a la de General Belgrano por 2 a 0. En este caso los parciales fueron de 15 a 9 y 15 a 13. El dúo ganador de El Colorado lo integraron Bruno Ramírez y Leonel Alegre. Con este Provincial de de vóley de playa se cerró la temporada de los Juegos Juveniles Formoseños que, por primera vez en seis ediciones, tuvo finales en el interior de la provincia. Una de los puntos elegidos fue El Colorado para este cierre y antes le había tocado a Laguna Blanca con el básquet.