"Mi objetivo ahora es competir"

Gonzalo Chaparro es contador público y como muchos aficionados a la natación se acercó al club Oasis Formosa para hacer el deporte que más le gusta. Con el tiempo se volvió fanático del club y de su piscina y de pasar a nadar como algo saludable, ahora sube la apuesta y va por la competencia. “Me busque el tiempo para hacer lo que me gusta que es nadar. Primero lo hice desde un punto recreativo y ahora me picó el bichito de salir a competir en un tiempo no muy lejano. La verdad es que se entrena muy cómodo en el club” contó Gonzalo. “En Oasis pude hacer amigos, vengo con mi pareja y la verdad es que se trabaja muy cómodo. Los profes te alientan siempre para avanzar, para seguir perfeccionándose en cada uno de los estilos. Ya en las primeras clases y luego de bajar de peso, sentirme más activo y más pleno, me puse a pensar en que es un deporte que quiero seguir haciendo para mi bienestar. Siento que no soy yo sino vengo un día de la semana a la pileta.” sostuvo Chaparro. “Vengo todos los días a la pileta del club. Se me hizo una sana costumbre. Almuerzo a las 13 algo liviano y a las 14 ya me vengo al club. Los profes no piden que la porción del almuerzo sea pequeña, como para no venir con el estómago vacío pero tampoco tan lleno, cosa de estar bien para moverse con plenitud en el agua. Uno termina la clase relajado. Luego me voy a la oficina de 16 a 20 y trato de volver a la noche. Quiero llegar a competir y por eso voy a tratar de dejar todo para estar en forma. Carlos Cespedes me acompaña en todo y la verdad es que es un profe que está en todos los detalles” cerró.