Salud y bienestar personal

De lunes a viernes desde las 14 horas, Oasis Formosa brinda su servicio de Gimnasio. El mismo está ubicado dentro del club que se encuentra en Fortín Yunka y es un muy buen complemento para los que buscan una vida más sana y saludable. Kevin y Marcelo son dos de esos alumnos que eligen Oasis y así lo describen: -Kevin Ruiz Díaz: “Es un grupo muy unido, somos compañeros entre todos y de esa manera se hace más amena la práctica del deporte. Los profes te van acompañando en el día a día. Empecé al gym para tener una rutina, que no sea todo de la casa al trabajo. Sirve para sentirse bien y despejar la cabeza. Tengo muchos compañeros de natación que me dijeron crúzate al gym que te va a hacer bien y así fue que empecé. Yo elegí el horario de 14 a 15 de lunes a viernes. Me queda bien, almuerzo algo liviano y me vengo al club. Se empieza con una elongación, algo de trote de a medida que pasan los días, por ejemplo ya desde martes se agrega algo más de peso”. -Marcelo Ríos: “Vine por un amigo, sentí ganas de empezar a hacer gym. Viste cuando te pasa que jugas al futbol entre amigos y te sentís que no tenes estado. Bueno eso me pasó e hizo que me acerque a Oasis. Antes había hecho musculación pero esta es la primera vez que me meto a hacer funcional. Es fácil agárrale la mano, no es aburrido, por suerte hay buenos grupos de trabajo. A la noche llegas con lo justo para dormir de diez. La clave es seguir lo que te pide el profe e ir exigiéndote de a poco. Ellos están muy cerca de nosotros y eso clave a la hora de ir graduando el esfuerzo”.