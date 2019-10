Cerutti va por mas en Miami

Miami nuevamente es el epicentro del principal torneo senior del mundo. El formoseño Pablo Cerutti alcanzó la gloria en la temporada anterior y esta vez va por más a un certamen que reúne a los mejores seniors del planeta. Desde el 20 de octubre y hasta el 26 del mismo mes se jugará el torneo por equipos, donde Cerutti en dos categorías y desde el 27 jugará el torneo de Singles donde defenderá lo obtenido en el 2018. “Tengo sensaciones muy lindas por volver a jugar este tipo de torneo. A la vez estoy un poco ansioso porque es el mejor torneo que puedo jugar en mi categoría. Por la organización, por lo que representa jugar por mi país, por el lugar, por todo es el mejor torneo que puedo jugar. A su vez es el último de Más 35 ya que el año que viene pasó a Más 40” expresó el último campeón Senior. “Ojala pueda tener un buen desempeño. Voy a jugar Singles, Dobles Caballeros y Dobles Mixtos, es decir voy a competir igual que en el 2018. La primera semana será clave porque voy a sumar puntos para el equipo de mi país. Esa semana al igual que el año pasado me hará agarrar el ritmo necesario para la afrontar la segunda semana de la mejor manera” subrayó Pablo. “El objetivo es defender el título de Singles que me permitió ser el campeón del torneo, llegar a ser el número uno del ranking en esa categoría y un sinfín de alegrías que pasaron por el reconocimiento de la gente de mi provincia, sino también por ejemplo de las autoridades del tenis argentino. Es obvio que va a ser más difícil que la temporada anterior pero también es verdad que llegó muy bien de la cabeza, en un gran momento personal. Deje atrás una gripe muy fuerte hace un par de semanas pero por suerte me pude poner bien para tratar de prepararme de la mejor manera. Jugué un par de torneos para tener ritmo y me sentí cómodo” sostuvo Cerutti. “A la gente de Formosa le mando un abrazo grande y decirle que voy a dejar todo para volver a lograr los objetivos que me propuse y agradecerles a todos por los mensajes de aliento ante la chance de un nuevo viaje para representar a la provincia y al país” cerró la raqueta formoseña.