Pilates en Oasis

Oasis Formosa no deja de sumar actividades que fortalezcan la salud de quienes eligen este club para hacer deportes. En ese sentido ha sumado una nueva actividad desde hace un par de meses. Se trata de Pilates y en estas líneas, la Profesora Cecilia Ferreira nos cuenta detalles de la misma. “En el pilate Mat, que hacemos nosotros en el club se trabaja en colchonetas con todo el peso del cuerpo. En cambio en pilates Reformer se trabaja con una camilla que esta especializada y que es del Método Pilates. El pilates es cada vez más utilizado porque brinda muy buenos resultados. Uno de los grandes beneficios que tiene es el fortalecimiento del core, que es la zona media. Cuando se fortalece el core, es más fácil hacer todos los otros ejercicios de las partes inferiores y superiores” expresó la Profesora. “El pilates te da flexibilidad, elasticidad, coordinación, movimiento con fluidez. Son varias de las cosas que se trabajan y se mejoran con las clases de pilates. No tiene límite de edad para nada. Se puede hacer de niño, de joven, de adulto y es más que recomendable para los adultos mayores. Para ellos es muy recomendado por esto de trabajar en la movilidad y en lo postural” dijo Cecilia. “Es recomendable hacerlo dos veces mínimo por semana por una hora. Aquí en el Club Oasis Formosa estamos hace 4 meses y tenemos las clases los martes y jueves de 10 a 11 horas. Las alumnas se sienten muy cómodas y así lo expresan. Una de los testimonios que más valoro es el de una alumna que nos contó que desde que hace pilates pudo mejorar su postura corporal y que pudo recuperar las horas de sueño. Pilates te genera una especie de oxigenación, te despierta, es una actividad de mucha relajación, te permite encarar el día de otra manera. Pilates tiene la particularidad y virtud de que te vitaliza para todo el resto del día” contó Ferreira. Para cerrar, Cecilia nos cuenta que “Es mi quinto año de carrera de Profesora de Educación Física. Me queda una sola materia para recibirme y gran parte de lo que aprendí en estos años de estudio, hoy por hoy lo puedo aplicar en las clases de pilates. Es muy lindo hacer pilates, les aconsejo que se animen a venir, que van a sentirme muy bien, haciendo una actividad que es hermosa”.